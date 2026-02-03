Qua, 04 de Fevereiro

André Rio lança videoclipe de "E Tome Frevo!", homenageando o Carnaval de Pernambuco

Com direção de Helder Lopes, vídeo tem participação do grupo de dança popular Destramelar

André Rio lança videoclipe no YouTube

André Rio já entrou em clima de Carnaval e lançou, nesta segunda-feira (2), um videoclipe que reproduz o clima da festa. Com as ladeiras de Olinda como cenário, “E Tome Frevo!” já está disponível na página do cantor no YouTube.

A direção do vídeo é de Helder Lopes, com produção executiva e curadoria de Fernanda Martins. André Rio surge em cena cercado por passistas de todas as idades, confetes, sombrinhas e fantasias. O grupo de dança popular Destramelar participou da gravação.

“E Tome Frevo!” homenageia o Carnaval pernambucano, sentenciando no refrão: “Só em Pernambuco tem”. A letra traz referências às tradições da festa no estado, como quando evoca o 9 de fevereiro como data simbólica do nascimento do frevo.

*Com informações da assessoria de imprensa.

