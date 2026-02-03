A- A+

Carnaval 2026 André Rio lança videoclipe de "E Tome Frevo!", homenageando o Carnaval de Pernambuco Com direção de Helder Lopes, vídeo tem participação do grupo de dança popular Destramelar

André Rio já entrou em clima de Carnaval e lançou, nesta segunda-feira (2), um videoclipe que reproduz o clima da festa. Com as ladeiras de Olinda como cenário, “E Tome Frevo!” já está disponível na página do cantor no YouTube.

A direção do vídeo é de Helder Lopes, com produção executiva e curadoria de Fernanda Martins. André Rio surge em cena cercado por passistas de todas as idades, confetes, sombrinhas e fantasias. O grupo de dança popular Destramelar participou da gravação.

“E Tome Frevo!” homenageia o Carnaval pernambucano, sentenciando no refrão: “Só em Pernambuco tem”. A letra traz referências às tradições da festa no estado, como quando evoca o 9 de fevereiro como data simbólica do nascimento do frevo.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também