André Rio lança videoclipe de "E Tome Frevo!", homenageando o Carnaval de Pernambuco
Com direção de Helder Lopes, vídeo tem participação do grupo de dança popular Destramelar
André Rio já entrou em clima de Carnaval e lançou, nesta segunda-feira (2), um videoclipe que reproduz o clima da festa. Com as ladeiras de Olinda como cenário, “E Tome Frevo!” já está disponível na página do cantor no YouTube.
A direção do vídeo é de Helder Lopes, com produção executiva e curadoria de Fernanda Martins. André Rio surge em cena cercado por passistas de todas as idades, confetes, sombrinhas e fantasias. O grupo de dança popular Destramelar participou da gravação.
“E Tome Frevo!” homenageia o Carnaval pernambucano, sentenciando no refrão: “Só em Pernambuco tem”. A letra traz referências às tradições da festa no estado, como quando evoca o 9 de fevereiro como data simbólica do nascimento do frevo.
*Com informações da assessoria de imprensa.