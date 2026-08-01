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Famosos Andréa Beltrão passa por cirurgia e recebe apoio de amigos Atriz anunciou operação no pé esquerdo e ganhou dezenas de mensagens nas redes sociais

Andréa Beltrão precisou fazer uma cirurgia de emergência e teve que cancelar vários compromissos. Após ir parar na emergência com uma dor lancinante, a atriz recebeu o diagnóstico de uma lesão no pé esquerdo e precisou passar por uma operação. Terá agora que ficar seis semanas sem pisar no chão. Por conta da necessidade de repouso, ela precisou cancelar a apresentação do Prêmio Grande Otelo de Cinema Brasileiro e também sua presença na estreia do filme "Antártida" no Festival de Gramado.

A artista fez um post em seu perfil no Instagram para anunciar o ocorrido e recebeu muito apoio dos amigos e colegas de profissão. "O MEU PÉ ESQUERDO. Não deu pé.

Estava tudo combinado, datas marcadas e confirmadas. Estaria ao lado da Marieta para fazer, na semana que vem, a apresentação do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro (agora serei orgulhosamente substituída por minha irmã de ofício Silvia Buarque, e agradeço a ela); tudo também acertado com o Festival de Gramado para estar presente na sessão de estreia do filme ‘Antártida’ no dia 14 de agosto e, no dia seguinte, receber uma homenagem do festival por serviços prestados no nosso cinema exuberante.

Estava feliz da vida. Mas eis que não deu pé. Uma dor que se arrastou por mais ou menos cinco anos explodiu, me tirou de combate, e na semana passada fui direto para a sala de emergência fazer uma cirurgia que de grave não tem nada, mas é dolorosa à beça e agora me obriga a ficar 6 semanas sem pisar no chão. Cadeira de rodas, etc.

E quando puder usar muletas, vou comemorar. O nome do estraga-prazeres é pomposo: lesão osteocondral no dome do talus, e o tratamento é um auto-enxerto osteoarticartilaginoso, cuja sigla em inglês é OATS", explicou Andréa, que continuou:

"Para mim, que sou chamada de perereca pelo meu médico Alcino Affonseca, pois não paro quieta, é um exercício extraordinário ficar imóvel, de pé pra cima, atracada aos milagrosos analgésicos... Salve a penicilina e afins! Resignada, aguardo a recuperação deste meu pé esquerdo (título de filme, né?) enquanto lamento não estar presente nos compromissos.

Mas é a vida que manda na gente. Vou em frente. Cuidadosa para voltar a nadar, jogar bola, correr na praia e usar salto alto quando bem entender. O resto é história".

"Se cuide. E melhoras", escreveu Fátima Bernardes.

"Passará", comentou Drica Moraes.

Já Leo Jaime mandou: "Melhoras!! E paciência porque o ritmo vai mudar e agora a dança é lenta! Que seja de rosto colado e cheia de amor"

"Sei bem como é: já rompi os dois tendões de Aquiles. Um , depois de dez anos o outro. Melhoras. Vai ficar 100 por cento recuperada. Ou até melhor, como foi o meu caso", escreveu Virginia Cavendish.

"Fica boa logo", desejou Mart'nália.

'Que vc tenha uma excelente recuperação! Mandando beijos', disse Karine Teles.

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