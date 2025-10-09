A- A+

LITERATURA Andrea Campos lança livro "''Genealogia da Mulher Pernambucana" na Bienal do Livro de Pernambuco A autora homenageia Edwiges de Sá Pereira com lançamento nesta sexta (10) da obra, que traz texto inédito da homenageada

Em homenagem a Edwiges de Sá Pereira, a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Pernambucana de Letras, será lançado o livro ''Genealogia da Mulher Pernambucana — das origens à primeira metade do século 20'', da pesquisadora, advogada e poeta Andrea Almeida Campos.



O lançamento acontece nesta sexta-feira (10), às 19h, no estande da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), durante a 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, no Centro de Convenções.

A publicação é resultado de uma pesquisa iniciada em 2010, reunindo documentos que deram origem à obra. Dentre as referências estão manuscritos, discursos e livros raros de autoria feminina, muitos deles localizados no acervo da própria Fundação Joaquim Nabuco.

''Genealogia da Mulher Pernambucana'', publicada pela Editora Conhecimento, atravessa as contribuições de mais de 15 personalidades para a história pernambucana. São 120 páginas dedicadas a perfis biográficos e verbetes sobre personagens como Dona Brites de Albuquerque, Dandara dos Palmares, Bárbara de Alencar, Hermina de Carvalho Menna da Costa e Fédora do Rêgo Monteiro, entre outras mulheres.

''Esta não é uma pesquisa exaustiva, mas um ponto de partida. Uma tentativa de trazer à luz mulheres que ocuparam lugares essenciais da história de Pernambuco. A ideia é despertar novas pesquisas e inspirar outras pessoas a conhecerem e valorizarem essas trajetórias'', afirma Andrea Campos.

A autora, que é sobrinha-bisneta da homenageada, presenteia o leitor com texto inédito de Edwiges de Sá Pereira anexado no livro, além de trazer um artigo de reflexão. Edwiges de Sá Pereira também foi a primeira mulher a se inscrever na Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP), se tornando uma colaboradora de jornais do estado, como o Diario de Pernambuco e o Jornal do Commercio, além de escrever para periódicos de outros estados do país.

SERVIÇO

Lançamento do livro: ''Genealogia da Mulher Pernambucana — das origens à primeira metade do século 20'', de Andrea Almeida Campos

Quando: 10 de outubro, às 19h

Onde: Estande da Fundação Joaquim Nabuco — 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Preço do livro: R$ 50



