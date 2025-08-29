A- A+

LITERATURA Andrea Nunes prepara romance policial protagonizado por estudantes de Direito Próximo livro da escritora, que é também promotora de Justiça em Pernambuco, está sendo avaliado por editoras

Andrea Nunes, promotora de Justiça e escritora paraibana radicada no Recife, prepara seu próximo livro. Ainda sem título revelado, a obra promete trazer para o leitor o universo policial e jurídico.

Wellington de Melo, crítico literário, professor e escritor pernambucano, afirma que a autora criou “a Hogwarts do Direito”. A trama mostra alunos-prodígio de Direito que investigam crimes misteriosos ligados ao Campus onde estudam.

“Não se explorou ainda no Brasil esse formato de livro, que usa o ambiente universitário como palco de vários mistérios e crimes. Misturar um subgênero muito apreciado dos livros de suspense com brasilidade e conflitos contemporâneos era uma ideia que eu queria desenvolver há algum tempo, e agora, se materializou”, explica a autora.

Os personagens contam com os ensinamentos de uma dupla de professores de métodos heterodoxos para lidar com os casos que encontram. Com esses veteranos, eles descobrem os truques e a malícia para enfrentar a alta criminalidade de um modo que não se aprende nas cartilhas acadêmicas.

Conhecida pelas obras do gênero policial, Andrea inova ao estruturar a trama de forma bipartite. Em paralelo ao mistério, o livro desenvolve também uma trama política, ao explorar as intrigas da burocracia acadêmica.

Andrea Nunes, que também atua no Ministério Público de Pernambuco, já finalizou seu novo romance, que está sendo avaliado por editoras. Vale lembrar que ela é autora de livros premiados, como “A corte infiltrada” (Prêmio Bunkyo de Literatura 2019) e “Jogo de cena” (Prêmio Aberst de Literatura 2019).



*Com informações da assessoria de imprensa.

