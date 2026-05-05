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LANÇAMENTO Andrea Nunes lança "Presunção de Inocência", seu mais novo livro Obra promove discussão sobre feminicídio e violência entre jovens e contará com sessão de autógrafos com a autora e bate papo com a escritora Cida Pedrosa

Nesta quinta-feira (7), a procuradora e escritora Andrea Nunes lança sua mais nova obra de suspense, o livro “Presunção de Inocência”. O lançamento será realizado na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, às 17h30, no Recife.

O livro será apresentado pela escritora Cida Pedrosa e contará com sessão de autógrafos com a autora. O evento faz parte da turnê de autógrafos da obra, que teve seu primeiro lançamento oficial na última edição da Bienal do Livro da Bahia. Além do lançamento, a programação conta ainda com um debate com as autoras.

“Nesse debate, vamos conversar sobre questões de gênero, que são a tônica do meu livro”, antecipa Andrea.

“Presunção de Inocência” traz uma trama de suspense que busca conscientizar a população. Ambientada em uma faculdade de direito, a obra aborda temas como feminicídio e violência entre jovens.

“Procurei criar situações no decorrer da trama onde eu pudesse demonstrar, por exemplo, a necessidade de romper o silêncio que ronda esse tipo de crime, além de apontar os canais de denúncia e redes de apoio existentes no sistema de Justiça e na própria imprensa”, explica a autora.

Andrea Nunes também é autora dos romances policiais “Corpos Hackeados”, que teve os direitos de adaptação vendidos para o cinema, “Jogo de Cena”, vencedor do prêmio ABERST de melhor narrativa longa de suspense, e “A Corte Infiltrada”, vencedor do prêmio Bunkyo de Literatura.

A obra poderá ser adquirida na versão física no local por R$ 69,90 e também através da pré-venda no site oficial da editora Flyve pelo mesmo valor.

Serviço:

Lançamento de “Presunção de Inocência”, de Andrea Nunes

Quando: quinta-feira, 7 de maio, às 17h30

Onde: Livraria Jaqueira do Paço Alfândega – Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

Entrada gratuita

O livro pode ser adquirido no site da editora Flyve

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