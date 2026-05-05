Andrea Nunes lança "Presunção de Inocência", seu mais novo livro
Obra promove discussão sobre feminicídio e violência entre jovens e contará com sessão de autógrafos com a autora e bate papo com a escritora Cida Pedrosa
Nesta quinta-feira (7), a procuradora e escritora Andrea Nunes lança sua mais nova obra de suspense, o livro “Presunção de Inocência”. O lançamento será realizado na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, às 17h30, no Recife.
O livro será apresentado pela escritora Cida Pedrosa e contará com sessão de autógrafos com a autora. O evento faz parte da turnê de autógrafos da obra, que teve seu primeiro lançamento oficial na última edição da Bienal do Livro da Bahia. Além do lançamento, a programação conta ainda com um debate com as autoras.
“Nesse debate, vamos conversar sobre questões de gênero, que são a tônica do meu livro”, antecipa Andrea.
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“Presunção de Inocência” traz uma trama de suspense que busca conscientizar a população. Ambientada em uma faculdade de direito, a obra aborda temas como feminicídio e violência entre jovens.
“Procurei criar situações no decorrer da trama onde eu pudesse demonstrar, por exemplo, a necessidade de romper o silêncio que ronda esse tipo de crime, além de apontar os canais de denúncia e redes de apoio existentes no sistema de Justiça e na própria imprensa”, explica a autora.
Andrea Nunes também é autora dos romances policiais “Corpos Hackeados”, que teve os direitos de adaptação vendidos para o cinema, “Jogo de Cena”, vencedor do prêmio ABERST de melhor narrativa longa de suspense, e “A Corte Infiltrada”, vencedor do prêmio Bunkyo de Literatura.
A obra poderá ser adquirida na versão física no local por R$ 69,90 e também através da pré-venda no site oficial da editora Flyve pelo mesmo valor.
Serviço:
Lançamento de “Presunção de Inocência”, de Andrea Nunes
Quando: quinta-feira, 7 de maio, às 17h30
Onde: Livraria Jaqueira do Paço Alfândega – Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife
Entrada gratuita
O livro pode ser adquirido no site da editora Flyve