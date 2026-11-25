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LIVRO Andrea Santos lança livro sobre a Festa de São Francisco das Chagas "Promessas à Luz da Romaria" descreve o poder transformador da celebração, que leva milhares de pessoas ao Ceará todos os anos

O evento que reúne anualmente milhares de pessoas em Canindé, no Sertão Central do Ceará, virou cenário no novo romance da escritora e jornalista Andrea Santos. Ao longo de quase 30 anos, ela observou como essa tradição transforma a atmosfera do local por meio das procissões e se inspirou nessas expressões de fé para escrever o livro Promessas à Luz da Romaria.

“A história é o que eu vi e vivenciei ao longo de 30 anos na cidade. É uma fé que eu não sei explicar, mas a gente só vê aqui”, elabora Andrea.

Carioca radicada no Ceará, a autora desenvolveu a trama a partir de pesquisa feita com recortes de jornais, fotografias do acervo pessoal e visitas a locais históricos, a exemplo da Casa dos Milagres, santuário que reúne agradecimentos dos visitantes.

Sinopse

O romance utiliza a festividade, considerada a maior romaria franciscana das Américas, como cenário para a história de Francisco e Joana. Ele, um homem generoso e trabalhador, vê na mulher a serenidade e a independência que desejava em alguém para construir uma família. Ao lado dos filhos Luíza e Antônio, o casal encontra na devoção a São Francisco das Chagas a força para ultrapassar as adversidades e incertezas dos longos períodos de seca.

As 130 páginas registram as singularidades que constroem a manifestação cultural e religiosa.

"Por aquelas bandas, fé e vida não se separavam, andavam juntas e misturadas: o trabalho puxado no roçado, a esperança teimosa diante da seca, a força tirada do fundo da alma nas horas de perda, a alegria barulhenta de cada reencontro no terreiro. Cada prece tinha o peso de uma vida inteira" (Promessas à Luz da Romaria, p. 6).

Sobre a autora

Andrea dos Santos é escritora e jornalista, com pós-graduações em Jornalismo Digital, Jornalismo Político e Estudo e Produção de Texto. Na literatura, publicou a autobiografia “Filhos do Silêncio” (2025), que percorre uma infância e juventude marcadas por momentos de resiliência e busca por recomeços. A autora lança, em 2026, Promessas à Luz da Romaria.

SERVIÇO

Promessas à Luz da Romaria

Valor: R$ 60

Onde encontrar: Editora Libertinagem

Informações: @editoralibertinagem

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