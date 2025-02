A- A+

ARTES VISUAIS Andrea Tom confeccionou 24 peças exclusivas para representar o Carnaval do Recife 2025; veja imagens A artista visual utilizou as fotografias de Chico Barros para realizar as suas intervenções

A artista visual Andrea Tom, inspirada pelo Carnaval recifense, se juntou ao fotógrafo Chico Barros para expressar os tons vibrantes e coloridos da festa carnavalesca, considerada por ela como '' o período em que a cidade se torna incrivelmente bela com seus estandartes e adereços''.



As obras criadas pela pernambucana foram feitas a partir de recortes, colagens em papel e dobraduras, assinatura característica de sua arte. Andrea e Chico assinam a identidade visual do Carnaval do Recife 2025.

Andrea quis manifestar o espírito carnavalesco da cidade, celebrando a tradição e a cultura popular, sob estandartes coloridos e corpos em movimento. Quem registrou os brincantes foliões que fazem parte do Carnaval do Recife foi Chico Barros, e, a partir das suas fotografias, a artista visual pôde realizar as suas intervenções.

“É uma alegria imensa transformar a energia do Carnaval do Recife em arte, celebrando aqueles que fazem a festa acontecer. Ver minha criação ganhando vida nas ruas é um sonho realizado, um tributo à beleza, à liberdade e à essência do nosso povo. Que cada cor e traço inspire amor, brilho e emoção nesse Carnaval!”, expressou Andrea.

Andrea desenvolveu sua arte em torno de quatro eixos: ''Gente é feita para florescer''; ''Gente é feita para brilhar''; ''Gente é feita para amar''; ''Gente é feita para ser livre''.

Personagens

Entre os retratados estão Dona Zenaide Bezerra, em seu traje de passista; Mestre Teté, do Maracatu Nação Almirante do Forte; o cantor e compositor Marron Brasileiro; Aelson da Hora, Mestre do Boi Faceiro; Tiago Ferreira, do Bacnaré; Mestre Anderson, do Caboclinho Carijós; e Cristina Andrade, do Urso Cangaçá.



Também integram o projeto Aparecida Figueiredo (Bloco da Saudade), Pedro Salustiano (Maracatu Piaba de Ouro), Briê Silva (dançarina de passinho e twerk), Dona Marivalda (Maracatu Estrela Brilhante), Marise Félix (Gigante do Samba), Pinho Fidélis (professor da Escola de Frevo), Mestra Joana (Encanto do Pina), além de porta-estandartes, rainhas de bateria e passistas.

''Revoada''

Os pássaros da série ‘’Revoada’’, projeto iniciado por Andrea em 2020, também ganham protagonismo nessa nova fase carnavalesca. Essas figuras tropicais, que estão presentes em cidades como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Paris, agora, conquistam uma escala monumental nas ruas, pontes e palcos do Carnaval do Recife, multiplicando sua presença na festa mais popular da cidade.



24 peças exclusivas

O processo de confecção das peças foi totalmente manual e analógico. Andrea recebeu as fotografias dos brincantes, impressas em papel, e interveio sobre cada uma delas com recortes, colagens e dobraduras. As obras foram, então, fotografadas novamente por Chico Barros e digitalizadas para que a equipe de design da Prefeitura pudesse adaptar o material para a decoração do Carnaval. No total, foram criadas 24 peças exclusivas, além de texturas e figuras complementares.



Sobre Andrea

Com uma trajetória consolidada nas artes visuais, Andrea já expôs em importantes espaços, como as galerias Número, no Recife, e Nova Banca, em Lisboa. Além disso, ela assinou murais em locais como o Teatro Casa da Ribeira, em Natal (RN), e o café da Christal Galeria, no Recife, onde vive. Suas obras também são comercializadas pela Galeria Marco Zero, reforçando sua presença no mercado de arte contemporânea.

