famosos Andreia Horta fala sobre papel em "Três Graças" e admite: "Não me acho muito bonita" Na novela das 21h da Globo, a atriz vive Zenilda, mulher enganada pelo esposo com a melhor amiga

Andreia Horta está no ar na novela “Três Graças”, da Globo. Em uma entrevista recente, a atriz de 42 anos abriu o jogo sobre o trabalho e a vida pessoal.

Na televisão, a artista interpreta uma mulher traída pelo esposo com a melhor amiga. Em cena, os vilões Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) não perdem a oportunidade de detonar Zenilda pelas costas, chamando a personagem de “sem sal”.

Ao jornal Extra, Andreia revelou que não se considera “um mulherão”: “Me sinto uma pessoa comum, uma trabalhadora desde muito jovem, que está sempre estudando, lendo, fazendo cursos. Não tenho esse olhar de fora para mim mesma. Na verdade, não me acho muito bonita”.



“Três Graças” é o primeiro trabalho da atriz desde que ela se tornou mãe. A pequena Yolanda tem 11 meses e é fruto do relacionamento com o ator Ravel Andrade. Além do fato de Zenilda também ser mãe, a atriz apontou outra semelhança sua com a personagem.

“Somos parecidas em, às vezes, estar meio ‘out’, aérea. Estar aqui, mas não estar prestando muita atenção, não pescar as coisas, não entender a piada”, contou. Na vida amorosa, no entanto, Andreia garante que a sua não é nada parecida com a da personagem.

Perguntada sobre o relacionamento com o marido, a atriz afirmou: “Eu o amo, claro. Nossa relação é maravilhosa. A gente troca bastante sobre trabalho. Batemos cena juntos, passamos textos, tanto quando é um personagem dele, quanto quando é meu”.



