Andressa Urach é internada para cirurgia e filho posta: 'Hospital de novo'

Um story de Arthur Urach, filho da ex-Panicat e musa do Privacy, Andressa Urach, levantou suspeitas sobre o estado de saúde da mãe. Em dois posts desta sexta-feira (15), o DJ dá a entender que havia algum problema de saúde: "Hospital de novo", ele diz no primeiro. No story seguinte, posta a foto de uma cadeira de rodas vazias com a legenda "Agora é esperar".

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópolis, Andressa estaria com pedra nos rins e, por isso, foi internada em uma unidade de saúde de Porto Alegre.

Em 2014, a modelo e ex-vice Miss Bumbum foi internada às pressas na UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, por conta de procedimentos estéticos com o uso de hidrogel, chegando a ficar internada por 25 dias.

