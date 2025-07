Andressa Urach lança novo livro autobiográfico

A- A+

Constantemente envolvida em polêmicas, Andressa Urach acaba de lançar um novo livro autobiográfico: "Mapa da cura: entendendo o cérebro de Andressa Urach".



Em seu perfil no Instagram, a empresária e influenciadora digital de 37 anos definiu a obra como um livro de autoajuda.



Este é o terceiro livro de Andressa. O primeiro, lançado há 10 anos, foi o best-seller "Morri para viver: meu submundo de fama, drogas e prostituição". O segundo, em 2019, "Desejos da alma: vencendo a ansiedade, depressão e os vícios".

"As pessoas às vezes não entendem como é que eu consigo passar por tantas coisas e sair do fundo do poço [...]. Esse livro veio do mais profundo da minha alma", disse, no "Story", adiantando que serão três volumes.

"Tem coisas que ela nunca disse. Até agora. Este livro não foi feito para agradar. Foi feito para quem suporta a verdade nua, crua... e silenciosa. Abra... se tiver coragem", anuncia um trecho da contracapa do novo livro. Andressa, que recentemente fez uma cirurgia para mudar a cor dos olhos, não deu detalhes de quais são essas coisas nunca antes ditas por ela.

"Às vezes vejo umas pessoas me atacando, querendo briga comigo pelas minhas costas, mas eu tenho dó dessas pessoas. Eu oro para que elas tenham uma vida abençoada. Uma vida mais importante do que se preocupar com a minha", falou, em outro "Story".

"Ai às vezes dou umas "surtadas" e as pessoas falam: "Ela é louca". Com duas internações psiquiátricas, vida. Tenho dois atestados (laudos). Fica provocando a mamãe não".

