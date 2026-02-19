A- A+

MUNDO Andrew: 5 filmes e séries sobre o escândalo do ex-príncipe envolvendo Jeffrey Epstein A prisão do ex-príncipe britânico Andrew Mountbatten-Windsor voltou a colocar o nome do integrante da monarquia britânica no centro do noticiário internacional

A prisão do ex-príncipe britânico Andrew Mountbatten-Windsor, anunciada nesta quinta-feira, 19, pela BBC, voltou a colocar o nome do integrante da monarquia britânica no centro do noticiário internacional. Segundo a emissora, ele foi detido sob suspeita de má conduta em cargo público em meio a uma investigação conduzida pela Polícia do Vale do Tâmisa.

A investigação está relacionada a uma denúncia envolvendo o suposto compartilhamento de material confidencial com o financista Jeffrey Epstein, condenado por exploração sexual de menores.

Em meio à repercussão, produções lançadas nos últimos anos voltaram a ganhar destaque por retratarem o escândalo e seus desdobramentos, incluindo a entrevista dada por Andrew à BBC em 2019.





A seguir, veja séries, filmes e documentários que abordam o caso

A Grande Entrevista (Netflix, 2024)

O filme dramatiza os bastidores da entrevista concedida por Andrew ao programa Newsnight, da BBC, em 2019. A produção foca na equipe responsável por viabilizar a conversa e retrata a preparação para a gravação. O ex-príncipe é interpretado por Rufus Sewell.

A Very Royal Scandal (Prime Video, 2024)

Minissérie inspirada no episódio da entrevista de Andrew à BBC, com foco na jornalista Emily Maitlis, interpretada por Ruth Wilson, e no impacto da entrevista na imagem pública do ex-príncipe. Andrew é vivido por Michael Sheen.

Príncipe Andrew: Banido (Globoplay, 2022)

Documentário que revisita a trajetória do príncipe Andrew dentro da família real e os desdobramentos das acusações envolvendo seu nome, além da relação com Epstein.

Secrets of Prince Andrew (Apple TV, 2023)

Produção documental que reúne informações sobre a vida do ex-príncipe e revisita episódios ligados ao escândalo, incluindo a entrevista de 2019 e as acusações que cercaram sua imagem pública.

Príncipe Andrew, Maxwell e Epstein: O Escândalo Sexual (Apple TV e HBO Max, 2021)

Série documental que investiga a ligação entre Andrew, Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein. A produção aborda o caso e o escândalo envolvendo tráfico internacional de mulheres.

Veja também