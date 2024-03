Andrezinho fala sobre shows do Molejo sem Anderson Leonardo: "Ele fala que a gente não pode parar"

A- A+

Integrantes do grupo Molejo participam do 'Encontro' para falar de estado de saúde de Anderson Foto: Reprodução/TV Globo

Integrantes do grupo Molejo participaram do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (27), para falar sobre o estado de saúde do cantor Anderson Leonardo. O artista está internado desde o último domingo (24) para tratar um câncer inguinal raro, na região da virilha. "Ele passa pra gente muita vontade de viver. Está o tempo todo falando que vai se curar", afirmou o músico Andrezinho.]

Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo já havia sido internado anteriormente no dia 27 de fevereiro, ao sentir fortes dores, depois de sessões de radioterapia. No total, o cantor ficou 21 dias hospitalizado nesse período. Agora, ele segue em tratamento no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca. "Estamos torcendo e agradecendo as orações, para que tudo volte e ele esteja com a gente logo", comentou Andrezinho.

Anderson Leonardo, do Molejo (Foto: Reprodução/Redes)

Com quadro grave, o artista apresentou uma significativa melhora entre a última terça-feira (26) e esta quarta-feira (27). Ele segue, porém, inconsciente, como revelaram os colegas do artista. "Ele teve uma melhora, o que nos animou também. Acordou, cantou, brincou com as pessoas. Depois, foi sedado novamente, porque ficou muito agitado. E o diagnóstico dos médicos é que isso seja a esperança de ele poder voltar. É isso que a gente está aguardando", revelou Andrezinho.

Anderson Leonardo, em seus momentos de lucidez, "está falando o tempo todo que vai se curar", de acordo com o relato de Andrezinho. "Ele realmente quer sobreviver, nos dando muito apoio também, porque continuamos fazendo os shows. Algumas vezes ele assistia (aos ensaios), dizia o que pode melhorar ou que está maneiro. Sempre com muito bom humor, fazendo piadas e tal. Ele está lutando muito, e estamos juntos nessa corrente ao lado dos familiares, amigos e colaboradores em geral".

Integrantes da banda ressaltaram, na ocasião, que o colega os incentivou a seguir normalmente com a agenda do grupo. "Ele fala que a gente não pode parar. Temos que continuar, porque a gente precisa ajudar ele também dessa forma. E porque, em todos os nossos shows, muita gente chega para mandar mensagens de positividade para ele. As pessoas vêm falar no camarim, recebemos santinhos... Então, está sendo muito bom poder passar tudo isso pra ele", acrescentou Andrezinho.

