LUTO Andy Rourke, baixista do The Smiths, morre aos 59 anos vítima de câncer de pâncreas Morte foi anunciada pelo companheiro de banda, Johnny Marr; grupo foi um dos mais influentes nos anos 1980

O baixista do grupo The Smiths, Andy Rourke, faleceu aos 59 anos, vítima de câncer de pâncreas, anunciou nesta sexta-feira Johnny Marr, guitarrista da grande banda britânica de rock independente dos anos 1980.

"Com profunda tristeza anunciamos o falecimento de Andy Rourke após uma longa doença com câncer de pâncreas", escreve Marr no Twitter.

"Andy será lembrado como uma alma gentil e bela por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs", acrescentou.

Os Smiths, de Manchester (norte da Inglaterra), foram formados em 1982 e se tornaram uma das bandas mais influentes da década de 1980, com álbuns como "The Queen is Dead", de 1986.

Em uma batalha contra o vício em heroína e com dificuldades financeiras, Rourke processou, ao lado do baterista Mike Joyce, Marr e o vocalista e compositor Morrissey por uma parcela maior dos direitos autorais após a separação do grupo em 1987.

Tempos depois, eles chegaram a um acordo, e a amizade de Rourke com Marr sobreviveu ao processo. Morrissey, no entanto, passou a adotar um discurso cada vez mais reacionário. Em 2019, ele apareceu em um programa de televisão americano com um símbolo de um partido britânico de extrema-direita.

