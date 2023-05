A- A+

Famosos Anéis de Carla Diaz: joias exibidas pela atriz nas redes podem custar mais de R$ 300 mil Peças da marca de luxo Tiffany & Co. foram dadas à ex-BBB pelo deputado federal Felipe Becari, com quem ela anunciou noivado em novembro de 2022

A atriz Carla Diaz, de 32 anos, tem ganhado os holofotes nos últimos dias por conta de um item pessoal de luxo: seu anel de noivado. A joia, da marca americana Tiffany & Co., é avaliada em mais de R$ 200 mil e foi dada à ex-BBB pelo deputado federal Felipe Becari (União-SP), de 36. Os dois estão noivos desde novembro de 2022, quando oficializaram o pedido durante uma viagem à Itália. Se somada a outro presente do político, a aliança de compromisso, Diaz carrega mais de R$ 300 mil nos dedos.

Dentre os anéis de noivado com aro platina, disponíveis no catálogo da Tiffany, o mais barato deles sai a R$ 216 mil. O exemplar mais parecido com o modelo mostrado pela atriz em fotos publicadas nas redes sociais, no entanto, custa R$ 294 mil. Ele conta com um diamante em lapidação brilhante. A depender da quantidade de quilates, o modelo varia de R$ 15 mil a R$ 403 mil. Já aliança de namoro, dada como presente à ex-BBB em janeiro do ano passado, é avaliada em cerca de R$ 18 mil.

Becari se tornou alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo por suspeitas relativa ao anel dado pelo parlamentar à companheira. A própria atriz comentou o caso em sua conta no Instagram, nesta segunda-feira, citando "denúncias anônimas" que questionaram o valor da joia.

Segundo o portal Metrópoles, que revelou a existência da apuração, a suspeita é que Becari tenha cometido os crimes de peculato e estelionato, já que, segundo os promotores, teria apresentado sinais de riqueza incompatíveis com os próprios rendimentos. Ele nega as acusações.

A investigação do MP mira um possível desvio de recursos de uma organização que leva o nome do deputado e faz acolhimento de animais vítimas de maus-tratos. As cifras arrecadadas teriam sido usadas para pagar despesas pessoais, como no presente dado à noiva e também numa viagem do casal para a Itália, onde o pedido de casamento foi feito.

Nas redes sociais, além de um longo desabafo de cunho pessoal, Becari também publicou uma "nota de esclarecimento" assinada por sua "assessoria jurídica". De acordo com o texto, o deputado "tem sido alvo de notícias completamente falsas e de cunho categoricamente criminoso".

O comunicado acrescenta que o parlamentar "tem adotado todas as medidas judiciais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos, bem como tem colaborado ativamente com as autoridades para o restabelecimento da verdade". Becari afirma ainda que "requereu abertura de uma investigação para apuração de prática do crime de perseguição, tendo como alvo dezenas de pessoas já identificadas".

Carla Diaz também se manifestou nas redes sociais. Ela relacionou à situação a um romance vivido por ela durante a participação no reality show. "Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa, não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro", escreveu a atriz.

E continuou: "A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar. Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz para Itália, que foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho tudo documentado", finalizou.

