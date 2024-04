"Anéis de divórcio em alta": depois das festas, entenda nova tendência que marca o fim do casamento

A- A+

Em março, a modelo Emily Ratajkowski compartilhou no Instagram que havia criado um par de "anéis de divórcio" ao remodelar os diamantes de lapidação pera e princesa de seu anel de noivado toi-et-moi em dois anéis separados.

Alison Chemla, joalheira de Nova York, nos Estados Unidos, e diretora de criação da Alison Lou (que também criou o anel de noivado original de Ratajkowski), foi a responsável pelas novas peças. Desde então, a publicação da modelo recebeu mais de 1,1 milhão de curtidas.

"Os anéis de divórcio estão em alta" diz Sasha Nixon, curadora e historiadora de joias de Nova York. A tendência, adotada principalmente por mulheres, consiste em dar vida às alianças de casamento após a separação.

Ratajkowski, cujo divórcio do produtor de cinema Sebastian Bear-McClard se tornou definitivo em 2023, espera mudar as suposições negativas sobre o fim de um casamento:

"Gostaria que houvesse uma perspectiva que desse espaço para o fato de que sair de um relacionamento é muitas vezes um ato notável e corajoso. Eu realmente gostaria de ver mães solteiras - ou mulheres que estão recomeçando pela primeira vez de forma aterrorizante - encontrarem algum tipo de consolo na ideia de que elas não são fracassadas por terem terminado."

Com isso em mente, Chemla conta que queria criar anéis dos quais Ratajkowski "se orgulhasse" e que "fizessem uma declaração", descrevendo o processo como "colaborativo".

"Gostaria que honrássemos outros eventos importantes da vida com o mesmo respeito que reservamos ao casamento" diz Lauren Boc, joalheira da Carolina do Norte e fundadora da Hera Fine Jewelry. — Deixar um relacionamento que não lhe serve é preciso coragem, e isso é algo que vale a pena comemorar.

Para seu casamento no verão, Boc, 35 anos, desenhou um anel para a mão direita na cerimônia, gravado com "damn, she's the one" ("caramba, ela é a pessoa certa", em português), uma letra da música "Soulmate" (Alma gêmea), de Lizzo, na parte interna, em referência a si mesma.

"Gostei de ter um lembrete de que eu não poderia ser uma boa parceira se não tivesse um bom relacionamento comigo mesma" fala.

Já depois que seu marido pediu o divórcio, em outubro de 2023, ela decidiu fazer um novo anel inspirado em um sinete de ouro amarelo de 18 quilates com um diamante lapidado em laboratório de quatro quilates com corte Asscher que "centralizaria meu relacionamento comigo mesma", diz Boc.

Ela conta que os pedidos de joias pós-separação aumentaram 300% desde que ela começou a postar sobre seu próprio anel de divórcio nas mídias sociais no último outono. As configurações de anéis personalizados onde trabalha custam a partir de US$ 2.600 (R$ 13 mil).

Procura por anéis de divórcio triplica

Quando o divórcio de Katherine Pokorny se tornou definitivo no verão de 2021, ela já havia entrado em contato com Ali Galgano, da Serpentine Jewels, para transformar seu anel de noivado em um anel de divórcio.

"O reaproveitamento de joias de ex-namorados e amantes raramente tem sido feito de forma pública, mas estamos vendo uma mudança na qual as mulheres estão recuperando seu poder em todos os lugares" diz Galgano, joalheira sediada em Greenwich, Connecticut.

"Vi um aumento significativo no ano passado, quando triplicamos o número de reposições de anéis de divórcio em relação a 2022. Antes de 2020, esse conceito nem sequer estava no radar de nossos clientes."

Pokorny, que é consultora de relações públicas em Aspen, Colorado, queria um estilo toi-et-moi, combinando uma pedra esmeralda com seu diamante de lapidação esmeralda original.

"Esse projeto deu um novo significado ao termo terapia de varejo" brinca. Ela também marcou sua separação com a compra de um Mitsubishi Montero 1991, um carro que ela sempre quis, mas que seu ex-marido considerava inseguro.

"O diamante representa um período de 10 anos em minha vida, e a esmeralda, minha pedra de nascimento, é um lembrete de que sou capaz de me salvar."

Antigas "joias de luto"

Historicamente, os anéis de divórcio eram "joias de luto", diz Rachel Church, autora e ex-curadora de joias do museu Victoria & Albert em Londres. O estilo tinha o objetivo de enviar um sinal social, "fazendo com que as pessoas soubessem que não deveriam perguntar sobre seu marido ou mostrar que você não era uma mãe solteira", acrescenta.

Mas as versões modernas não têm "qualquer indício de luto", ressalta Church: — Não há a mesma necessidade de se identificar como divorciada dessa forma.

Stephanie Gottlieb, designer de joias de Nova York, explica que o significado de um anel de divórcio hoje depende de como o casamento em questão terminou. — Para alguns, o novo anel é um ato de rebeldia, enquanto que, para outros, ele homenageia o antigo e o novo de uma só vez — diz.

Ela acrescenta que que projetar anéis de divórcio tornou-se uma parte consistente de seu negócio. Para uma cliente, ela criou um anel de divórcio com diamantes negros porque "parecia a antítese de uma peça de noiva".

Em outro caso, Gottlieb usou a pedra de nascimento da cliente para simbolizar um "presente para si mesmo". Em outros, incorporou a pedra de nascimento do filho de uma cliente como uma "homenagem à vida familiar que ela construiu". Uma redefinição simples de anel com ela começa em cerca de US$ 3.000 (R$ 15 mil).

Para tornar as alianças de divórcio menos parecidas com as de noivado, Judith Hoetker, de 50 anos, ourives-chefe da Reinstein Ross, recomenda mudar completamente o anel: brincar com as proporções da aliança; adicionar mais pedras ao acessório para tirar a ênfase do diamante original; trocar o dedo ou a mão em que o anel é usado (alguns dizem que o dedo médio é adequado); incorporar cores ou escolher um novo estilo.

Hoetker observou um aumento de 25% nas alianças de divórcio entre 2023 e este ano onde trabalha. As alianças de casamento redesenhadas começam em US$ 1.000 (R$ 5 mil), enquanto os anéis de noivado começam em US$ 5.000 (R$ 25 mil).

Madison Snider, de 31 anos, fundadora e CEO da Fewer Finer, uma marca de joias, reformulou o anel de diamante solitário clássico de uma cliente em um anel de sinete em forma de olho do mal, com o diamante no centro, para marcar o divórcio. Dentro do anel, Snider gravou a palavra "badass" (algo como "durona", em português), que, segundo ela, foi como a cliente se sentiu após a transformação.

— É importante romper a associação com o anel original — diz Rachel Boston, joalheira de Londres. — Transformá-lo em um tipo de joia completamente diferente é uma ótima maneira de fazer isso. O anel toi-et-moi original de Emily Ratajkowski foi extremamente popular, e esses novos anéis, sem dúvida, serão igualmente influentes — termina.

