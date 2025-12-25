Qui, 25 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CELEBRIDADES

Anel de compromisso? Virginia Fonseca e Vini Jr. passam o Natal juntos e postam foto mostrando joia

A festa aconteceu na casa da família do jogador

Reportar Erro
Virginia Fonseca e Vini Jr. passam o Natal juntosVirginia Fonseca e Vini Jr. passam o Natal juntos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Casal-sensação do momento, Virginia Fonseca e Vini Jr. passaram o Natal juntos em festa com a família do jogador, com direito a declarações de amor nas redes sociais.

"Feliz natal! Que Jesus renasça em nossos corações e esteja sempre presente em nossas vidas, amém", escreveu a influenciadora em post no Instagram ao lado do amado.

Leia também

• Maratone os mais indicados ao Globo de Ouro 2026

• Lago artificial e padre escolhido: como Ana Hickmann e Edu Guedes planejam casamento em mansão

• "Anaconda", "Bob Esponja", "Valor Sentimental" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

Nos comentários da publicação, Vini Jr. escreveu: "Feliz Natal. Te amo".

O clima romântico continuou nos Stories, com o casal revelando anéis com as iniciais de cada um, o que fez a internet especular de que se tratariam de anéis de compromisso.

Virginia Fonseca e Vini Jr. passam o Natal juntos e revelam anéis com suas iniciaisVirginia Fonseca e Vini Jr. passam o Natal juntos e revelam anéis com suas iniciais. | Foto: Instagram / Reprodução

Reportar Erro

Veja também

Newsletter