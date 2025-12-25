CELEBRIDADES
Anel de compromisso? Virginia Fonseca e Vini Jr. passam o Natal juntos e postam foto mostrando joia
A festa aconteceu na casa da família do jogador
Casal-sensação do momento, Virginia Fonseca e Vini Jr. passaram o Natal juntos em festa com a família do jogador, com direito a declarações de amor nas redes sociais.
"Feliz natal! Que Jesus renasça em nossos corações e esteja sempre presente em nossas vidas, amém", escreveu a influenciadora em post no Instagram ao lado do amado.
Nos comentários da publicação, Vini Jr. escreveu: "Feliz Natal. Te amo".
O clima romântico continuou nos Stories, com o casal revelando anéis com as iniciais de cada um, o que fez a internet especular de que se tratariam de anéis de compromisso.
Virginia Fonseca e Vini Jr. passam o Natal juntos e revelam anéis com suas iniciais. | Foto: Instagram / Reprodução