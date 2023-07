A- A+

raridade Anel do rapper Tupac é leiloado por mais de US$ 1 milhão Item se tornou o objeto mais caro relacionado ao hip-hop já vendido em leilão

Um anel em forma de coroa desenhado pela lenda do rap californiano Tupac Shakur pouco antes de seu assassinato, ocorrido em 1996, ultrapassou US$ 1 milhão (R$ 4,7 milhões) em um leilão da casa Sotheby's dedicado ao hip-hop, concluído nesta terça-feira (25).

A joia de ouro, cravejada de rubis e diamantes, foi arrematada por um preço muito superior ao estimado, de US$ 200.000 a US$ 300.000, e se tornou o objeto mais caro relacionado ao hip-hop já vendido em leilão, informou a Sotheby's, que organizou a venda pela internet.

O anel fazia parte do acervo pessoal de Yaasmyn Fula, mãe do rapper Yaki Kadafi, que fundou o grupo Outlawz com Tupac, e que foi assassinado semanas depois de seu amigo de infância.

"Trata-se de um anel desenhado por Tupac. Ele tinha acabado de deixar a prisão (por agressão sexual, ndr)", durante a qual leu "O Príncipe", de Maquiavel, livro que o deixou fascinado, explicou à AFP Cassandra Hatton , responsável pelo departamento de ciência e cultura popular da Sotheby's.

Nascido em Nova York, embora simbolize o rap da costa oeste californiana, o rapper usou o anel durante a cerimônia do MTV Video Music Awards de 4 de setembro de 1996, nove dias antes de ser morto a tiros, aos 25 anos, em Las Vegas. O assassinato não foi elucidado.

O anel foi o astro da venda de mais de uma centena de objetos, como roupas, cartazes, fotografias e primeiros passos de rappers ou grupos que ficaram famosos, como o Wu-Tang Clan.

Veja também

Hollywood Estrelas de Hollywood apoiam em Nova York atores em greve