A- A+

estreias 'Ângela Diniz: assassinada e condenada' e 'O monstro em mim': as estreias no streaming da semana Segunda temporada de 'Palm Royale' também está na lista

A socialite mineira Ângela Diniz era uma habitué das colunas sociais nacionais quando foi morta a tiros pelo então namorado, o playboy paulistano Raul Fernando do Amaral Street, o Doca Street, em Búzios, no ano de 1976. O caso chocou o Brasil, principalmente porque, no julgamento do assassino em 1979, Evandro Lins e Silva, advogado dele e ministro do STF anos depois, alegou “legítima defesa da honra”. De vítima, Ângela virou culpada.Esta história é dissecada de forma ficcionalizada agora em “Ângela Diniz: assassinada e condenada”, minissérie da HBO Max estrelada por Marjorie Estiano no papel principal.

Veja mais detalhes dessa e outras estreias da semana.

Ângela Diniz: assassinada e condenada (HBO Max, partir de 13/11)

Emilio Dantas é Doca e Antonio Fagundes, Evandro. A produção da Conspiração é baseada no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo.

Leia também • Câmara retoma taxa a valores enviados ao exterior por serviços de streaming no Brasil • PL do streaming: produtoras audiovisuais pedem aprovação de projeto na Câmara

O tratamento dado a Ângela foi um dos combustíveis para a luta feminista e contra o feminicídio no país, catalisando o slogan “quem ama não mata”. Com a repercussão da luta, Doca foi novamente julgado em 1981 e condenado a 15 anos de prisão. Ele morreu em 2020, aos 86 anos. O tratamento dado a Ângela foi um dos combustíveis para a luta feminista e contra o feminicídio no país, catalisando o slogan “quem ama não mata”. Com a repercussão da luta, Doca foi novamente julgado em 1981 e condenado a 15 anos de prisão. Ele morreu em 2020, aos 86 anos.

O monstro em mim (Netflix, a partir de 13/11)

Dos mesmos criadores de “Homeland” e “Arquivo X”, esta série de suspense é focada na escritora Aggie Wiggs (Claire Danes), que parou de escrever depois da trágica morte do filho. A inspiração para um novo livro aparece com a chegada de um novo vizinho, Nile Jarvis (Matthew Rhys), suspeito do desaparecimento da própria mulher.

Palm Royale (Apple TV+, a partir de 12/11)

Pária na alta sociedade de Palm Beach depois de escândalo, Maxine Dellacorte (a atriz Kristen Wiig) tenta se reerguer na segunda temporada desta comédia, que tem ainda Laura Dern, Ricky Martin e Carol Burnett. Ela vai precisar usar muito a inteligência para reafirmar seu status e capacidade de dominar as rodinhas.

The seduction (HBO Max, a partir de 14/11)

Publicado em 1782 por Choderlos de Laclos, o romance “As ligações perigosas” é inspiração mais uma vez para o audiovisual, agora nesta série francesa da HBO Max. Traída pelo visconde de Valmont, a marquesa de Merteuil segue rumo a Paris para levar uma nova vida e se torna a principal cortesã da capital.

Expresso Futuro (Canal Futura, a partir de 10/11)

A Estônia é a próxima parada da nona temporada da série documental de Ronaldo Lemos sobre inovação. O país báltico, com apenas 1,3 milhão de habitantes, tinha uma economia em colapso quando se tornou independente em 1991. Hoje é um dos principais centros de tecnologia e educação da Europa.

Veja também