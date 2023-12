Ângela Ro Ro anuncia show no Teatro do Parque em abril; veja detalhes

A- A+

Será no dia 11 de abril do próximo ano, no Teatro do Parque, que a cantora e compositora Ângela Ro Ro apresenta o show "Cheia de Amor pra Dar". O anúncio foi feito pela própria artista carioca em uma página de uma produtora, no Instagram - a Pantera do Pina Produções.





Sob a batuta do maestro Ricardo Mac Cord - que a acompanha nos palcos há pelo menos três décadas - Ângela traz no repertório clássicos como "Escândalo" (Caetano Veloso), "Fogueira" e "Tola Foi Você" - estas últimas composições assinadas por ela.



"Ne Me Quitte Pas", de Jacques Brel também ganha interpretação da cantora carioca para o show, além de "Eu Sei Que Vou Te Amar", dos saudosos Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes.



Os ingressos para o show no Recife, realizado pela Pantera do Pina Produções, podem ser adquiridos de forma antecipada neste link, em pré-venda promocional por R$ 100 (1° lote).





Crise Financeira

Ângela Ro Ro, 73, esteve em apelo nas redes sociais nos anos de 2020/2021, pedindo ajuda financeira sob alegação de que estava passando por dificuldades.

"Quem puder depositar apenas R$ 10, agradeço. Saúde a todos", dizia uma das mensagens publicadas em seu perfil no Instagram em 2020.



Na mesma postagem Ângela também comentou que havia tentado "vender barato uma live" mas, segundo ela, ninguém se interessou.

Em 2021 ela voltou a pedir ajuda, justificando "Estou passando dificuldade financeira". Com os dados bancários na postagem, ela novamente fez o apelo: "Quem puder depositar apenas R$ 10, agradeço! Saúde a todos".

Carreira

Com mais de uma centena de composições assinadas, Ângela Maria Diniz Gonsalves é cantora, compositora e também pianista.



Entre os nomes de peso da Música Popular Brasileira (MPB), Ângela Ro Ro soma mais de quatro décadas de carreira com clássicos autorais regravados por nomes como Ney Matogrosso, Maria Bethânia e Emílio Santiago.



"Transa", de Caetano Veloso

Recentemente, em show no Rio de Janeiro do lendário álbum "Transa" (1972), o cantor e compositor baiano Caetano Veloso "convocou" Ângela Ro Ro palco para rememorar sua participação no disco quando, à época, ela tinha 22 anos.



Ro Ro, que na gravação do álbum em estúdio tocou gaita na faixa "Nostalgia" (That's What Rock'n Roll is All About), também deu voz a um dos seus sucessos de carreira, "Escândalo", composta por Caetano e que deu nome ao terceiro disco da artista carioca.



"Amor, Meu Grande Amor" (1979), parceria dela com Ana Terra, também foi revisto por Ângela no mesmo palco ao lado do artista baiano, no show do álbum "Transa".

Seviço

Show de Ângela Ro Ro - "Cheia de Amor pra Dar"

Quando: 11 de abril de 2024, 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos antecipados R$ 100 neste link

Informações: @pantera.do.pina

