Angela Ro Ro é extubada e apresenta melhora em quadro de saúde: 'Sem sedação e lúcida'

A cantora Angela Ro Ro segue sob cuidados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar problemas decorrentes de uma crise renal e uma infecção pulmonar grave. Internada há 21 dias, a carioca de 75 anos foi submetida, no último sábado (5), ao processo de extubação, deixando, portanto, de fazer uso do suporte de ventilação mecânica que auxilia na respiração da paciente.

Advogado de Angela, Carlos Eduardo Campista de Lyrio esclarece, ao GLOBO, que Angela se encontra "sem sedação e lúcida embora esteja ainda isolada, podendo receber visitas somente a partir de quarta-feira". A equipe médica descartou qualquer possibilidade de câncer, como a própria cantora vinha suspeitando ao longo dos últimos meses.

"Ela vem apresentando melhora", ressalta o advogado."Sobre a questão do pulmão, a equipe esperou até o último momento para ver se ela conseguia respirar sem a ajuda do oxigênio. Mas, infelizmente, foi necessário fazer traqueostomia (procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, permitindo a passagem de ar para os pulmões). Na hora em que chegou, ela já foi intubada. Foi algo inevitável"

A partir da próxima quarta-feira (9), Angela poderá receber visitas. Mas com várias restrições — apenas de pessoas mais próximas. Médicos responsáveis pelo tratamento da artista explicam que, até que seja concluído o processo de cicatrização da traqueia, a paciente deve ser mantida em estado máximo de recolhimento, protegida de possíveis vírus e bactérias.

Uma semana antes de ser internada, no dia 10 de junho, Angela Ro Ro foi às redes sociais dizer que se encontrava à voltas com um "quadro de anemia e fraqueza". Na ocasião, a cantora pediu aos seguidores "força e fé para superar" o momento delicado.

Angela chegou a dizer em suas redes que teria sido "abandonada" por sua produtora e que aguardava resultados mais conclusivos sobre o seu estado de saúde após um quadro de infecção sanguínea: "Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço a ajuda de vocês", escreveu naquele momento, em que divulgou até a sua chave PIX.

