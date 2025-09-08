Angela Ro Ro morre aos 75 anos, no Rio de Janeiro, nesta segunda (8)
Dona de uma marcante voz grave e rouca foi uma das mais completas artistas da música brasileira
Faleceu, nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, a cantora, compositora e pianista Angela Ro Ro. A artista estava internada no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro (RJ), desde 17 de junho, para investigar uma suspeita de câncer. No dia 5 de julho, devido a uma infecção pulmonar, Angela foi submetida a uma traqueostomia.
A notícia do falecimento foi confirmada por Laninha Braga, ex-namorada que cuidava da artista, e pelo produtor Paulinho Lima. Angela teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico.
Leia também
• Angela Ro Ro: relembre frases e histórias marcantes da cantora, que morreu aos 75 anos
• "Ser linda, jovem e sexy passa", diz Paolla Oliveira
• Paolla Oliveira sobre Diogo Nogueira: "Relacionamento é igual para todos, dificuldades, delícias"
Angela Maria Diniz Gonsalves nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 5 de dezembro de 1949. Dona de uma marcante voz grave e rouca, e de um senso de humor cáustico, foi uma das mais completas artistas da música brasileira e, também, uma das personalidades mais fortes da MPB.
Angela Ro Ro destacou-se nas páginas do noticiário tanto pela qualidade e pujança de sua obra artística quanto pelas passagens rumorosas de sua vida pessoal – seus relacionamentos amorosos (em especial, o “barulhento” relacionamento com a cantora Zizi Possi) e o envolvimento abusivo com álcool e outras drogas.
Com uma obra marcada por canções, em sua grande maioria, passionais, Angela versou e cantou sobre amor, dor, relacionamentos e solidão, em composições que beberam do blues, do rock e agregaram mais essa carga visceral à MPB.
Apesar dos quase 50 anos de carreira fonográfica, Angela lançou poucos discos. São dez álbuns de estúdio e três ao vivo. O primeiro álbum, “Angela Ro Ro”, de 1979, traz o seu grande sucesso, “Amor Meu Grande Amor”. O último álbum foi “Selvagem”, de 2017.
Como compositora, foi gravada por nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Marina Lima, Barão Vermelho, Simone e Zélia Duncan.
Angela Ro Ro também foi considerada a 33ª maior voz da música brasileira, em lista publicada pela revista Rolling Stone, em 2012.
Trajetória
Angela Ro Ro começou a estudar piano clássico aos 5 anos de idade. Aos seis, compôs sua primeira canção, em um acordeon.
Foi na adolescência que recebeu o apelido “Ro Ro”, dos meninos com quem brincava, devido à sua voz rouca, desde a infância.
Em 1971, foi enviada, pelo pai, para a Europa. Passou, inicialmente, pela Itália (onde conheceu o cineasta Glauber Rocha), e, em seguida, fixou-se em Londres (Reino Unido), onde ficou até 1974.
Lá, trabalhou como garçonete, faxineira e lavadora de pratos, mas, como já compunha, também se apresentava em pubs.
Foi neste período que ela acabou fazendo, por indicação de Glauber Rocha, uma participação no antológico álbum “Transa”, de Caetano Veloso. É de Angela a gaita que aparece na faixa "Nostalgia (That's what rock n' roll is all about)", que encerra o álbum.
Em 1979, Angela faz sua estreia fonográfica, com o álbum “Angela Ro Ro”, em que já apresentou, de primeira, uma safra potente de canções marcantes da sua carreira, como "Gota de Sangue", "Tola Foi Você", "Balada da Arrasada", "Agito e Uso", e sua composição mais famosa, "Amor, Meu Grande Amor".
No segundo álbum, “Só nos Resta Viver” (1980), Angela amplia o leque de interpretações e registra, além de suas canções, “Fica Comigo Esta Noite” (clássica na voz de Nelson Gonçalves) e “Bárbara” (de Chico Buarque e Ruy Guerra, que integra a trilha da peça “Calabar”). Mas, também se destaca “Meu Mal é a Birita”, de sua autoria, em que trata da sua fama de alcoólatra.
Em 1981, Angela lança “Escândalo”, seu terceiro álbum, cuja canção-título é uma composição de Caetano Veloso, feita para a própria Angela, e alude à sua exposição na imprensa.
Na época, repercutia a conturbada relação amorosa entre Angela e Zizi Possi, marcada por polêmicas e que culminou com a carioca – supostamente bêbada – interrompendo um show de Zizi e sendo acusada por ela de agressão física.
Entre os anos 1990 e 2000, Angela anunciou que deixava o álcool, o cigarro e outras drogas, adotando um estilo de vida mais saudável, fazendo ginástica e chegando a perder 35 quilos, à época.
Entre 2004 e 2005, Angela apresentou um talk-show, chamado “Escândalo”, no Canal Brasil.
Em 2012, a gravadora Joia Moderna – capitaneada pelo DJ Zé Pedro – lançou a coletânea “Coitadinha Bem Feito - As Canções de Angela Ro Ro”, com releituras de composições da artista gravadas por cantores como Otto, Lucas Santanna, Thiago Petit, Léo Cavalcanti, Rael, Pélico, entre outros.
Em 2017, lança o seu último álbum de estúdio, “Selvagem”, com onze faixas inéditas. Durante a pandemia de covid-19, Angela pediu ajuda financeira em suas redes sociais, chegando a fazer lives para arrecadar dinheiro.
Neste ano, Angela relatou o aparecimento de alguns problemas de saúde. No fim de maio, ela publicou que havia descoberto uma infecção no sangue e investigava uma suspeita de câncer.
Também relatou que havia sido abandonada por sua produtora e que teve sua conta bancária bloqueada, divulgando sua chave-pix e pedindo a contribuição de fãs, para custear o tratamento.