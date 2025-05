A- A+

famosos Angela Ro Ro pede doações na internet para tratamento, após suspeita de câncer A artista publicou um pedido de ajuda em suas redes nesta terça-feira (27), afirmando ter diagnóstico de infecção no sangue e suspeita de câncer

A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, publicou um pedido de ajuda em suas redes sociais nesta terça-feira (27). No post, a artista firma estar com diagnóstico de infecção no sangue e suspeita de câncer.

"Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda de vocês", escreveu Angela na legenda da publicação, deixando também sua sua chave Pix disponível na imagem.



O apelo da artista chegou a sair da rede social. Em uma nova publicação, minutos depois, ela explicou que o post anterior foi retirado pelo próprio Instagram. "Tanto golpe por aí e eu só estou pedindo ajuda, pois estou doente, sem poder trabalhar", afirmou.

Após repercussão nas redes, a artista publicou um vídeo, onde confirmava as informações do post. Roberta ainda reforçou que não brincaria com "um assunto tão sério, pois amo minha vida".



Pedidos anteriores

Angela Ro Ro já havia pedido ajuda aos seus seguidores por meio de suas redes sociais antes. Em 2020, a cantora passava por dificuldades financeiras, por conta da pandemia de covid-19, e também recorreu às redes sociais na época.



Mais tarde, em 2021, a cantora voltou a recorrer à web para arrecadar dinheiro. “Estou passando por dificuldade financeira. Quem puder depositar apenas R$ 10, agradeço. Saúde a todos", públicou a artista.

Post publicado por Angela Ro Ro em 2020. Foto: Facebook/Reprodução

