A- A+

CANTORA Angela Ro Ro reclama de conta bloqueada no banco e diz que foi "abandonada" por produtora Às voltas com problemas de saúde, cantora afirma que foi surpreendida por decepção profissional e que precisa voltar a trabalhar nos palcos

Depois de revelar que vem enfrentando problemas de saúde — e que segue à espera de um diagnóstico mais preciso, com a realização de exames e procedimentos médicos —, a cantora Angela Ro Ro usou as redes sociais, na última terça-feira (3), para agradecer as doações de amigos e fãs e reclamar que teve a conta bancária bloqueada temporariamente.



"Estarei resolvendo isso. Continuo precisando de vocês. Saúde e paz!", escreveu ela, numa publicação no Instagram, ao relatar o fato.

Também na última terça-feira (3), a artista afirmou que foi "abandonada" pela produtora que cuidava de sua carreira. "Justo agora que estou recuperando minha saúde para trabalhar, tive a grande decepção de ser abandonada pela minha produtora, que trabalhava comigo há anos", contou Angela, por meio de outra postagem no Instagram. "Tenho certeza que outros produtores amigos e competentes me ajudarão agora", acrescentou ela, no mesmo post.







Na última semana, Angela revelou que havia sido diagnosticada com uma infecção no sangue. Ela diz que está cerca de médicos para entender o problema. "Em breve também farei novos exames de sangue! Já tive quatro transfusões venais de soro com eletróides e estou me alimentando bem! Na espera de alta com sucesso!", frisou a artista.

A intérprete de sucessos como "Amor, meu grande amor" e "Na cama" se submeterá, nos próximos dias, a novos exames médicos que devem especificar os problemas que ela vem enfrentando, de acordo com a própria artista. "Estou sendo bem atendida por médicos da minha total confiança e estou aguardando em breve fazer mais mamografia e grafia de útero, ovário e endométrio, para descartar que tenha algo grave e fatal", ressaltou ela.

Figuras como a apresentadora Cissa Guimarães e a atriz Catarina Abdalla usaram as redes sociais para desejar melhoras para a colega. "Estamos com você, minha amada", escreveu Cissa. "Melhoras! Força", afirmou o ator Marcos Oliveira, conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola em "A grande família". "Manda ver, garota", ensejou o cantor Sylvinho Blau-Blau.

Veja também