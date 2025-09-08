'Amor, meu grande amor', 'Só nos resta viver' e mais: Relembre os maiores sucessos de Angela Ro Ro

A- A+

A cantora e compositora Angela Ro Ro faleceu aos 75 anos nesta segunda-feira (8) após sofrer uma parada cardíaca depois de um procedimento cirúrgico. Ela estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde julho, quando passou por uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão.

Em uma trajetória artística de mais de cinco décadas, a artista foi responsável por canções marcantes da música brasileira. Já em seu primeiro álbum, que levou seu nome em 1979, apresentou sucessos que marcariam sua carreira.

Relembre alguns dos maiores sucessos da artista.



'Amor, meu grande amor'

Interpretada e composta por Angela Ro Ro, em parceria com Ana Terra, "Amor, meu grande amor" foi o maior sucesso da carreira da artista. A canção é com folga a mais ouvida da cantora no Spotify, com mais de 23 milhões de streams.



'Só nos resta viver'

A canção que também dá título ao segundo álbum da artista também marcou sua trajetória. "Quem dera pudesse / A dor que entristece / Fazer compreender / Os fracos de alma / Sem paz e sem calma / Ajudasse a ver / Que a vida é bela / Só nos resta viver", são versos que ficaram no coração dos fãs.



'Na cama'

Composta por Naila Skorpio e Sonia Burnier e interpretada por Ro Ro, "Na cama" foi outro hit na trajetória da artista, refletindo também a força que entregava a cada trabalho como intérprete. A faixa integrou o terceiro álbum, "Escândalo", e tem mais de 4 milhões de streams no Spotify.



'Balada da arrasada'

Um dos maiores sucessos do primeiro álbum da artista é descrita por Ney Matogrosso como "a cara de um período do Rio de Janeiro". A canção tem mais de 2 milhões de streams nas plataformas musicais.



'Simples carinho'

Terceira música mais ouvida de Ro Ro no Spotify, com mais de 2 milhões de streams. "Amar e sofrer / Eu vou te dizer / Mas vou duvidar / Querendo ou não / O meu coração / Já quer se entregar", diz a letra sofrida e, ao mesmo tempo, esperançosa.



'Gota de Sangue'

A canção de Angela Ro Ro também foi gravada por Maria Bethânia e marcou a trajetória da artista.

Veja também