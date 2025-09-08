A- A+

Sucesso na voz de Cássia Eller, 'Malandragem' foi feita por Cazuza para Angela Ro Ro

Sucesso eternizado na voz de Cássia Eller, "Malandragem" (aquela dos versos "Quem sabe ainda sou uma garotinha...") foi escrita por Cazuza e Frejat especialmente para Angela Ro Ro. À época em que recebeu a letra dos amigos, a artista — que morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos — se recusou a gravar a obra, já que não se reconhecia nos tais versos.

"Em 1988, eu estava morando em Araras, em Petrópolis. Caju (maneira pela qual Cazuza era chamado pelos amigos) me mandou uma fitinha com 'Malandragem'. Eu, estúpida, telefonei para o Cazuza e falei que ele estava louco! Tinha aquela guitarrinha lá, mas como eu ia gravar algo que falava que 'sou uma garotinha esperando o ônibus da escola'?. Eles tinham enlouquecido", contou, numa entrevista ao Canal Brasil, ao discorrer sobre o caso.

A cantora continuou: "Eu estava fazendo um disco que era com músicas mais minhas. Acabou que, fantasticamente, ela acabou com nossa grande paixão, Cássia Eller". Anos depois, Angela decidiu incluir a canção — uma das mais conhecidas na voz de Cássia Eller — em seu repertório.

