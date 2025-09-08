A- A+

ROMANCES De relação polêmica com Zizi Possi a namoro secreto: relembre os amores de Angela Ro Ro Cantora, que morreu aos 75 anos, se definia como 'lésbica diamante' e costumava falar abertamente sobre os relacionamentos que vivia

Angela Ro Ro amou, e muito. Intérprete e compositora de sucessos românticos — um de seus shows mais recentes, há dois anos, ganhou o sugestivo título "Cheia de amor para dar" —, a carioca, que morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, costumava falar abertamente sobre os relacionamentos, bons ou ruins, que vivia.



Em entrevistas, ela recorrentemente dizia que era uma "lésbica diamante", ou uma "homossexual invicta". E entendia a importância de falar sobre isso.

"Nossa luta tem que ser armada pela paz. Seria, sou e serei a mesma pessoa. Sempre", afirmou, numa entrevista recente, em 2023. "A vida tem que ser respeitada. Se eu represento algo que conduza aos direitos humanos, ao respeito à vida, me sinto muito honrada", acrescentou ela.



A seguir, relembre os amores de Angela Ro Ro.

Zizi Possi

"Essa mulher já foi minha!". Foi o que Angela gritou no meio de um show de sua ex-namorada Zizi Possi, em 1980, após um fim de romance conturbado. Angela saiu com a imagem arranhada por ter revelado a bissexualidade de Zizi Possi, mas principalmente pelo rumor de que ela teria agredido a ex.

Angela sempre negou a agressão e até os últimos dias guardava mágoa pelo fato de Zizi Possi não ter desmentido o fato. "Nunca dei um tapa nela, e nem ela em mim. E até hoje eu carrego essa cruz de infâmia e calúnia. Ela calou, e quem cala consente. Eu fiquei com essa má fama, mas só acredita nessa fama quem não presta", disse ela.

Veronica Menezes

Em 2020, Angela Ro Ro tornou público seu namoro com a produtora cultural Veronica Menezes, 30 anos mais jovem, ao postar uma foto com ela. Mas em junho do mesmo ano, a artista fez um desabafo, sem citar nomes, dizendo ter sido traída.



Mayara Serra

No ano seguinte, em 2021, um dia depois de publicar, por meio das redes sociais, uma imagem na qual aparecia junto à gaúcha Mayara Serra, 50 anos mais jovem do que ela, chamando-a de namorada, Angela Ro Ro apagou a postagem. De acordo com ela, a jovem queria aparecer às suas custas. "Eu estava num momento de carência afetiva. Ela queria que eu dissesse que era minha namorada e, após tanto assédio, acabei publicando, mentindo", contou a artista.

O relacionamento conturbado acabou virando notícia. À época, Mayara Serra disse que foi usada e enganada por Angela Ro Ro. "Estou sendo acusada de coisas injustas. Descobri que ela estava tendo um flerte com uma moça de nome Gabriela e que pedia para ela não comentar em suas redes para que eu não descobrisse", afirmou a jovem.

Namoro com fisioterapeuta

Em novembro de 2024, Angela falou sobre ter encontrado um novo amor. Na ocasião, ela contou que estava namorando sua fisioterapeuta, mas evitou expor o nome da pessoa, classificando a relação como "secreta": "Ela é novinha, mas é boa. Ela é cheia de diploma. Ela é minha fisioterapeuta. Ela que cuidou dos meus braços — o esquerdo, principalmente — para eu que pudesse estar tocando para vocês hoje. Ela é linha dura. É uma pessoa tímida, pacata e gosta de discrição", disse.

