Angélica cita aspiração artística da caçula e revela que terá novo programa na TV em 2024

A- A+

Angélica estará de volta à TV Globo em 2024. Em entrevista ao programa "Roda viva", na noite da última segunda-feira (11), a apresentadora adiantou que retornará à emissora, numa atração inédita, no próximo ano. "Teremos outros trabalhos, sim. Não mais como era em formatos anteriores, mas em temporadas na Globo e no Globoplay", contou ela, que aparece ao lado do marido, o também apresentador Luciano Huck, na atual vinheta de fim de ano do canal.

Na mesma entrevista, Angélica detalhou parte da convivência com os três filhos — Benício, de 16 anos, Joaquim, de 18 anos, e Eva, de 11 — e citou as aspirações artísticas cultivadas pela caçula. Por enquanto, apenas a menina demonstra interesse em seguir o mesmo caminho dos pais. Em sua última festa de aniversário, ela pediu que o tema da comemoração fossem os musicais da Broadway. A criança, que faz aulas de dança e teatro, já esteve pelo menos duas vezes no palco do "Domingão com Huck" para apresentações pontuais — a última performance aconteceu recentemente, numa homenagem aos 50 anos da mãe.

"Eu comecei pequena e sei que foi numa outra época, em outro momento... E a minha filha tem privilégios que eu não tive. Mas sei que não é normal uma criança trabalhar. Você abre mão de muitas coisas e da infância, inclusive. E ela sempre sinalizou gostar desse meio, diferentemente dos meninos", ressaltou Angélica, ao comentar sobre os desejos artísticos da filha.

A apresentadora Angélica (@angelicaksy) fala da filha Eva, que mostra um grande interesse artístico.



Para o #RodaViva, Angélica compartilha um pouco da sua experiência com a indústria e como isso pode afetar uma criança. pic.twitter.com/XngdomNQmz — Roda Viva (@rodaviva) December 12, 2023

Atualmente na batuta do programa "Angélica 50 & Tanto" — no ar no GNT, no "Fantástico" e já disponível no Globoplay —, Angélica incentiva os interesses da pequena. Mas estabelece limites, de acordo com a idade da filha. "Ela sempre quis fazer jazz, balé, sapateado, teatro... Isso, para ela, é a vida dela. Ela brilha ali, enquanto criança, nas apresentações dela. E ela sinaliza, sim, o que quer. Ela fala que quer ser artista da Broadway e tal. A gente sempre vai incentivá-la e eu vou sempre cuidar disso. Mas eu acho que isso pode mudar. Ela é muito pequena. E tem essa coisa atrativa demais que somos eu e o pai na televisão. Então isso pode confundir um pouco a cabecinha dela, apesar de eu achar que ela tem bastante talento", afirmou a apresentadora.

Ex-estrela-mirim, Angélica enfatiza que não deixaria a filha embarcar no universo artístico da mesma maneira que ela fez no passado, tão nova. "Agora, enquanto criança, não. De jeito algum! Acho que ela tem que estudar e ver se é mesmo isso o que ela quer. Ela pode se preparar, como está fazendo. E ela fala: 'Estou fazendo teatro, balé... E quero fazer canto'. Ela está se preparando do jeitinho dela. Mas enquanto eu puder ir levando dessa forma para ela ter isso maduro dentro dela, para isso ser a verdade dela, e não uma coisa imatura de criança, estarei ali auxiliando. Sei o que vivi enquanto criança artista, e sei das sequelas que isso deixou em mim. E não quero que ela viva isso também", justificou.

Veja também

CANTOR Thiaguinho se emociona com mensagem de Isabel, mulher que o ajudou no início da carreira: "Anjo meu"