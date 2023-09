A- A+

CELEBRIDADES Angélica e Luciano Huck, Taís Araújo e Lázaro Ramos: veja famosos com um casamento longevo Na contramão da onda de separações, há diversos relacionamentos nomeio artístico com muitos anos de estrada

Na contramão da onda de separações recentes, tanto de relações longas como de Sandy e Lucas Lima, quanto de namoros recentes, como de Luisa Sonza e Chico Moedas, há diversos relacionamentos no meio artístico com muitos anos de estrada.

Abaixo, uma lista dos casamentos mais duradouros do show business nacional e internacional.

David e Victoria Beckham

O ex-jogador de futebol e a ex-Spice Girl estão casados há 24 anos. O casal tem quatro filhos: Brooklyn, de 24 anos; Romeo, de 21 anos; Cruz, de 18; e Harper, de 12 anos.

Angélica e Luciano Huck

Os pais de Joaquim, Benício e Eva são alguns dos casais brasileiros famosos com mais tempo de relacionamento. Em 2024, Angélica e Luciano Huck completam 20 anos de casados. Mas, antes de 2004, os dois já haviam "ficado" rapidamente numa viagem do "Caldeirão do Huck" para Fernando de Noronha.

Taís Araújo e Lázaro Ramos

O casal de atores, juntos desde 2004, são um dos mais celebrados do Brasil. Eles se conheceram quando Taís protagonizava a novela "Da cor do pecado" e Lázaro, "Sexo frágil". Em 2008, tiveram uma breve separação, mas dois anos depois estavam juntos novamente. João Vicente, o primeiro filho, veio em 2011, e Maria Antonia, em 2015.

Adriana Esteves e Vladimir Brichta

Os atores se conheceram no set da novela "Coração de estudante", de 2002, mas só começaram a namorar no ano seguinte, quando estrelaram "Kubanacan". No fim do folhetim, revelaram o romance, pois, na época, Adriana havia terminado o casamento de dez anos com ator Marco Ricca.

Em 2006, nasceu Vicente, o filho do casal.

Beyoncé e Jay-Z

Uma das duplas mais poderosas da música mundial, Beyoncé e Jay-Z estão casados desde 2008. Durante esse tempo, houve muitos boatos de traição por parte do músico e desentendimentos com a família dela, mas nunca houve notícia de rompimento. Eles são pais de Blue Ivy Carter e os gêmeos Sir Carter e Rumi Carter.

