Angélica se pronuncia sobre briga de influencers envolvendo a namorada de seu filho, Duda Guerra

A apresentadora Angélica se pronunciou, nessa quarta (7), sobre a polêmica envolvendo a influenciadora Duda Guerra.

Namorada de seu filho, Benício Huck, a adolescente vem repercutindo nas redes sociais após se desentender com outras influenciadoras do meio.

Em suas redes sociais, Angélica escreveu "Ontem, a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e, como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou":

"Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão pra parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais pra quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense, juntos, os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso" se posicionou Angélica.

A apresentadora ainda explicou que a perceber a proporção das repercussões, pediu ao seu time das redes sociais que "agisse para conter a situação". Angélica limitou os comentários da publicação.

Qual a polêmica envolvendo Duda Guerra?

A namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e a influenciadora Antonela Braga, se desentenderam após uma viagem que fizeram em grupo, com a participação de outras influenciadoras do ramo.

Durante a viagem do chamado "Squad", as outras integrantes do grupo estariam excluindo Antonela das atividades da reunião, o que foi relatado pela influenciadora em suas redes.

"O pessoal me excluiu. Tenho clareza que quando chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olha com cara de nojo, faz desfeita de mim, me ignora, estou sim sendo excluída" relatou Antonela Braga.

Mas a situação tomou novas proporções quando Antonela supostamente teria enviado uma solicitação para seguir uma conta privada de Benício Huck no Instagram, onde apenas amigos íntimos são seguidores.

A ação foi reprovada por Duda, que se pronunciou acerca do ocorrido em suas redes sociais por meio de um vídeo. "Ele já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o dix (conta privada). Ele é só para melhores amigos, para postar intimidades, o que você não postaria no normal", explicou a influencer.

"Eles não são do mesmo grupo de amizade, não se conhecem, não convivem e nunca nem se viram" afirmou Duda.

