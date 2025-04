A- A+

Cultura+ Angélica volta a apresentar quadro do 'Vídeo Show' 14 anos depois: 'Emocionada' Atração foi disputada entre as duplas Xuxa e Junno Andrade e Fabio Porchat e Priscila Castello Branco

Uma edição especial do Vídeo Game, quadro do programa Vídeo Show que marcou época na carreira de Angélica, foi exibida na tarde deste sábado, 26.



A atração foi disputada entre as duplas Xuxa e Junno Andrade e Fabio Porchat e Priscila Castello Branco - estes últimos, vencedores.

Angélica comentou, no encerramento: "O Vídeo Game ficou uma década inteira no ar, só que hoje o maior prêmio quem ganhou foi a gente, revivendo momentos únicos, brincadeiras inesquecíveis que fazem parte dos 60 anos [da TV Globo]".

"É nesse clima que a gente agradece e encerra o Vídeo Game especial desejando muita luz. Eu fiquei muito emocionada de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada por esse presente de 60 anos", concluiu.

A Globo exibe atualmente uma programação especial aos 60 anos da emissora. O Vídeo Game era exibido dentro do Vídeo Show nos anos 2000, e funcionava como uma espécie de gincana entre os funcionários do canal.



O quadro fixo foi ao ar até o ano de 2011, mas contou com reapresentações pontuais nos anos de 2012 e 2017. Na última quinta, uma edição especial do Vídeo Show também foi exibida.

