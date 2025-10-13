A- A+

RETORNO Angélica volta à tevê dia 16 em programa de bate-papo ao vivo, no canal GNT A cada episódio de "Angélica ao Vivo", a apresentadora reunirá quatro convidados para dinâmicas divertidas e conversas sobre temas diversos, desde rotina, tendências e sociedade a dilemas, atualidade e nostalgia

A rotina na televisão pode até ter diminuído, mas Angélica sempre se mantém atenta quando o é para estar diante das câmeras – prática que começou quando tinha 4 anos. Após alguns anos de folga do vídeo, a apresentadora retorna à frente do “Angélica ao Vivo”, que vai ao ar a partir do próximo dia 16 de outubro, às 22h30, no GNT.

Angélica celebra a volta aos estúdios com entusiasmo, destacando a adrenalina e a espontaneidade que só a transmissão em tempo real proporciona.

“A experiência de voltar a fazer ao vivo é maravilhosa, tem uma adrenalina, uma coisa espontânea que eu estou sentindo falta de fazer. Já fiz outros programas ao vivo, que foram maravilhosos também, mas tinham roteiro muito específico, como foi o caso do ‘Fama’ e do ‘Criança Esperança’”, afirma.

Dessa vez, Angélica vai receber ao vivo convidados para um descontraído bate-papo, em clima de celebração. A cada episódio, ela reunirá quatro convidados para uma conversa entre amigos, com espontaneidade.

A produção trará dinâmicas divertidas e conversas sobre temas diversos, desde rotina, tendências e sociedade a dilemas, atualidade e nostalgia. “Neste programa, a fórmula está na espontaneidade, a direção e o roteiro são muito mais livres, acho que esse vai ser um ao vivo diferente”, aponta Angélica.

Nos estúdios, Angélica contará com a companhia de André Marques, que também retorna à Globo após três anos. Ele será o responsável por preparar os quitutes para os convidados, e também participa das conversas.

“Fiquei muito feliz com o convite, porque sempre falei que só voltaria para a tevê se fosse para fazer coisas associadas ao que eu gosto muito, como gastronomia, e ainda veio junto da Angélica, minha parceira de outros carnavais! Eu já cozinhei para ela na casa dela, ela já comeu a minha comida na minha casa, então poder resenhar, estar ali cozinhando junto, me divertindo com os convidados, e ao vivo, vai ser muito bacana”, valoriza André.

Com roteiro de Edu Araújo, Carlyle Jr. e Mariliz Pereira Jorge e direção de Daniela Gleiser, “Angélica ao Vivo” também terá uma banda ao vivo, que será comandada por Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge.

“Estou feliz de um jeito que fazia muito tempo que eu não ficava artisticamente. A proposta é esse lugar de estar entre amigos para celebrar, comer e cantar. A música vai estar muito presente. Vai ser uma temporada linda! Estou realizada de fazer parte desse projeto nesse momento da minha vida e da minha carreira”, aponta a cantora.

“Angélica ao Vivo” – Estreia dia 16 de outubro, 22h30, no GNT.

Veja também