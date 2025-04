A- A+

famosos Angelina Jolie visita aldeia indígena no Mato Grosso e se encontra com o cacique Raoni Ela visitou a aldeia Piaraçu nesta terça (2), na terra indígena Capoto-Jarina, no Mato Grosso, onde conversou com Raoni Metuktire, líder indígena caiapó e ambientalista brasileiro