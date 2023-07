Angelina Jolie diz à Justiça dos EUA que Brad Pitt saqueou vinícola e cobra dívida de R$ 1,7 bilhão

A- A+

Advogados de Angelina Jolie protocolaram documentos judiciais que zombam do ex-marido dela, Brad Pitt, pelas alegações de ter "construído" o negócio de vinhos do casal. A defesa da atriz rotula o ator como alguém que, no máximo, "visitou os vinhedos para admirar o trabalho dos trabalhadores franceses que realmente fizeram" o empreendimento. As informações são da revista "People".

Nos últimos anos, Brad Pitt passou a se identificar como uma espécie de fazendeiro, preocupado com plantações e colheitas de sua propriedade Château Miraval. "Agora sou agricultor", disse ele ao "Wine Spectator, em 2014. "Adoro aprender sobre a terra, qual campo é mais adequado para qual uva, o drama de setembro e outubro. Estamos colhendo hoje? Como estão os níveis de açúcar, de acidez? Tem sido uma escola para mim".

Nos novos documentos, a defesa de Angelina contestou a versão do ator em mais um capítulo da briga sobre a vinícola, que o casal, separado desde 2016, comprou junto em 2011. Os advogados de Pitt alegam que a decisão de Angelina de vender sua parte "quase arruinou" o projeto pelo qual ele tanto teria se dedicado. Já a atriz classificou como "ridícula" a alegação de que o ex-marido teria colocado o empreendimento de pé.



"Pitt é um ator, não um enólogo. Ele lida com ilusões, não com sujeira e uvas", diz o documento. "Durante os anos em que ele supostamente 'construiu' o negócio, ele filmou e apareceu em dezenas de filmes, para não mencionar inúmeras aparições promocionais, viagens de jatinho ao redor do mundo para estreias de filmes e festas de Hollywood".



A defesa de Angelina afirma, ainda, que Pitt “saqueou” o negócio, ao gastar milhões de dólares em projetos "fúteis", como a reforma de um estúdio de gravação. Também afirmam que Pitt agiu como uma "criança petulante" depois que Jolie vendeu sua participação no vinhedo em 2021, diz a "People". Os advogados da atriz destacam que o negócio de Pitt deve US$ 350 milhões (R$ 1,7 bilhão) à sua própria holding.



Representantes de Brad Pitt não responderam aos pedidos de entrevista da "People".

