Angelina Jolie e Brad Pitt assinam acordo de divórcio segundo revista

Os famosos atores Brad Pitt e Angelina Jolie assinaram um acordo de divórcio na segunda-feira (30), segundo a revista People Magazine, o que marcaria uma virada após oito anos de batalha judicial entre as duas estrelas de Hollywood.

O advogado da atriz, James Simon, confirmou o acordo à revista e disse em comunicado que Jolie estava "focada em encontrar paz e cura para sua família".

"Esta é apenas uma parte de um longo processo ainda em curso que começou há oito anos", disse Simon. "Francamente, Angelina está exausta, mas está aliviada que esta parte acabou", acrescentou.

O relacionamento, um dos mais populares de Hollywood, terminou em setembro de 2016, quando Angelina Jolie pediu o divórcio. Desde então, o casal está travando uma batalha judicial.

Em 2018, Pitt e Jolie chegaram a um acordo de custódia para seus seis filhos, três deles adotados, embora pareça ter desmoronado desde então.

As duas estrelas também estavam envolvidas em uma batalha legal separada sobre a venda da parte de Jolie no Chateau Miraval, um vinhedo no sul da França onde realizaram seu casamento.

Pitt, de 61 anos, e Jolie, de 49, começaram a namorar quando co-estrelaram o filme "Sr. e Sra. Smith", de 2005. Na época, o ator era casado com Jennifer Aniston.

