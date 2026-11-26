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famosos Angelina Jolie e Brad Pitt encerram disputa judicial após dez anos de conflitos; entenda Após anos de embates, acordo põe fim a processo envolvendo propriedade francesa e acusações que vieram à tona durante a separação

Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo para encerrar a disputa judicial pela vinícola francesa Château Miraval, dez anos após o início da separação, em 2016. Em comunicado conjunto divulgado na quarta-feira (25), os atores afirmaram que o entendimento foi alcançado fora dos tribunais e que não pretendem comentar o caso. A disputa, iniciada por questões comerciais, acabou expondo acusações de abuso contra Pitt e ampliando o conflito entre os dois.

— Chegamos a um acordo fora dos tribunais, no melhor interesse de nossa família, e não faremos outros comentários — diz a declaração divulgada por representantes dos artistas, de 62 e 51 anos, respectivamente.

Jolie pediu o divórcio em 2016, após um voo em um jatinho particular vindo da Europa. O processo foi concluído no fim de 2024, mas a disputa pela vinícola continuou. Em 2022, Pitt processou a ex-mulher, alegando que ela havia descumprido um acordo pelo qual ele compraria sua participação na propriedade. Jolie vendeu sua parte ao grupo vinícola Tenute del Mondo.

O ator classificou a decisão como ilegal e afirmou que a venda prejudicou um espaço privado que funcionava como uma segunda casa para a família.

Acusações de abuso vieram à tona durante a disputa

As acusações sobre o voo privado, que envolveu o casal e os filhos, foram divulgadas após Jolie apresentar documentos judiciais em resposta ao processo. A atriz afirmou que Pitt havia exigido um acordo de confidencialidade abrangente como condição para a negociação da vinícola, o que, segundo ela, serviria para encobrir episódios de abuso contra ela e as crianças.

O FBI e autoridades de proteção à infância investigaram a conduta de Pitt durante o voo, com foco no tratamento dado ao filho mais velho. Em 2016, o FBI informou que não daria continuidade à investigação, e o procurador dos Estados Unidos não apresentou acusações criminais. Pitt negou ter cometido abusos. Em entrevista à revista GQ, em 2017, reconheceu problemas com o consumo de álcool na época e afirmou que havia parado de beber e iniciado terapia.

Um relatório do FBI obtido pela Associated Press em 2022 indicou que um agente havia apresentado aos promotores uma declaração sobre a existência de causa provável para acusar o ator. Após discutir o caso, porém, as partes concordaram em não apresentar acusações. Em documentos posteriores, Jolie afirmou que decidiu não insistir no caso em consideração à família.

Os seis filhos do casal já são adultos. Os mais novos, os gêmeos Knox e Vivienne, completaram 18 anos em julho. Segundo relatos, vários deles deixaram de usar o sobrenome do pai.

Jolie e Pitt estavam entre as maiores estrelas de Hollywood quando começaram a namorar, em 2004, após contracenarem em Sr. e Sra. Smith. Desde a separação, mantiveram discrição sobre a vida pessoal, enquanto seguiram trabalhando no cinema. Pitt ganhou um Oscar por Era Uma Vez em... Hollywood, de 2019, e Jolie foi indicada ao Globo de Ouro por interpretar Maria Callas no filme Maria.

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