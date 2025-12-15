Angelina Jolie mostra cicatrizes de mastectomia na primeira edição da Time France
A decisão de Angelina aumentou a conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama e ovário, e incentivou mulheres a fazer exames de rastreio
A atriz americana Angelina Jolie mostra as cicatrizes de sua dupla mastectomia no primeiro número da Time France, edição francesa da revista centenária, lançada nesta semana.
"Divido estas cicatrizes com muitas mulheres que eu amo. E sempre me emociono quando vejo outras mulheres compartilharem as suas", relata a estrela de Hollywood, conhecida por seu ativismo humanitário, na capa da primeira edição da revista, apresentada hoje e que chegará às bancas na próxima quinta-feira (18).
As fotos em que Angelina deixa à mostra as cicatrizes foram tiradas por Nathaniel Goldberg.
Em 2013, a atriz revelou que havia se submetido a uma dupla mastectomia, seguida de uma remoção dos ovários em 2015, devido ao alto risco de câncer, por ser portadora do gene BRCA1.
A decisão de Angelina aumentou a conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama e ovário, e incentivou mulheres a fazer exames de rastreio.
"Quando compartilhei minha experiência, em 2013, foi para encorajar decisões informadas [...] O acesso aos exames de rastreio e ao atendimento médico não deveria depender dos recursos financeiros nem do local de residência", destacou a atriz, que protagoniza "Coutures", filme dirigido pela francesa Alice Winocour, com estreia prevista para o próximo ano.
O primeiro número da revista inclui uma entrevista com o embaixador dos Estados Unidos na França, Charles Kushner, uma reportagem na região do Donbass com uma brigada do Exército ucraniano, e uma investigação sobre o submundo do tráfico de arte.
A licença da Time France é a primeira de nível internacional da revista -- conhecida por suas capas, grandes reportagens e sua escolha da personalidade do ano -- e foi adquirida pelo grupo 360BusinessMedia, do empresário Dominique Busso, que lançou a Forbes Franc