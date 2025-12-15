Seg, 15 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Celebridade

Angelina Jolie mostra cicatrizes de mastectomia na primeira edição da Time France

A decisão de Angelina aumentou a conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama e ovário, e incentivou mulheres a fazer exames de rastreio

Reportar Erro
As fotos em que Angelina deixa à mostra as cicatrizes foram tiradas por Nathaniel GoldbergAs fotos em que Angelina deixa à mostra as cicatrizes foram tiradas por Nathaniel Goldberg - Foto: Michael Locciasano/AFP

A atriz americana Angelina Jolie mostra as cicatrizes de sua dupla mastectomia no primeiro número da Time France, edição francesa da revista centenária, lançada nesta semana.

Leia também

• "Fazenda 17": enquete da roça especial confirma favoritismo de Dudu Camargo

• "The Eras Tour": Taylor Swift distribui bônus bilionário a profissionais envolvidos na turnê

"Divido estas cicatrizes com muitas mulheres que eu amo. E sempre me emociono quando vejo outras mulheres compartilharem as suas", relata a estrela de Hollywood, conhecida por seu ativismo humanitário, na capa da primeira edição da revista, apresentada hoje e que chegará às bancas na próxima quinta-feira (18).

As fotos em que Angelina deixa à mostra as cicatrizes foram tiradas por Nathaniel Goldberg.

Em 2013, a atriz revelou que havia se submetido a uma dupla mastectomia, seguida de uma remoção dos ovários em 2015, devido ao alto risco de câncer, por ser portadora do gene BRCA1.

A decisão de Angelina aumentou a conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama e ovário, e incentivou mulheres a fazer exames de rastreio.

"Quando compartilhei minha experiência, em 2013, foi para encorajar decisões informadas [...] O acesso aos exames de rastreio e ao atendimento médico não deveria depender dos recursos financeiros nem do local de residência", destacou a atriz, que protagoniza "Coutures", filme dirigido pela francesa Alice Winocour, com estreia prevista para o próximo ano.

O primeiro número da revista inclui uma entrevista com o embaixador dos Estados Unidos na França, Charles Kushner, uma reportagem na região do Donbass com uma brigada do Exército ucraniano, e uma investigação sobre o submundo do tráfico de arte.

A licença da Time France é a primeira de nível internacional da revista -- conhecida por suas capas, grandes reportagens e sua escolha da personalidade do ano -- e foi adquirida pelo grupo 360BusinessMedia, do empresário Dominique Busso, que lançou a Forbes Franc

Reportar Erro

Veja também

Newsletter