A- A+

Homenagem Angelique Kidjo é a primeira cantora africana imortalizada na Calçada da Fama Artista nascida no Benim tem uma carreira internacional de mais de 40 anos e já foi descrita pela revista Time como "a principal diva da África"

Cinco vezes ganhadora do Grammy, Angelique Kidjo se tornou nesta terça-feira (18) a primeira cantora africana reconhecida com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Angelique foi homenageada por astros do cinema e grandes nomes da indústria musical ao revelar sua estrela na famosa avenida da cidade americana de Los Angeles. "Nós, africanos, não sabemos o que demos ao mundo. Sem a gente, não há música possível neste planeta", disse a cantora, 66 anos.

Nascida no Benim, artista tem uma carreira internacional de mais de 40 anos e já foi descrita pela revista Time como "principal diva da África".

“A arte extraordinária e a influência global de Angelique Kidjo inspiraram públicos de diferentes gerações e continentes”, afirmou em um comunicado a produtora da Calçada da Fama, Ana Martínez. "Temos orgulho de homenageá-la como a primeira artista africana a receber uma estrela na Calçada, em reconhecimento às suas notáveis contribuições para a música e a cultura em todo o mundo."

Considerada pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes, Angelique também foi nomeada pela rede BBC uma das 50 figuras mais icônicas da África, e uma das 100 pessoas mais cultivadas do mundo pelo The Guardian.

Harvey Mason Jr., da Recording Academy, descreveu Angelique como "uma artista excepcional". "Seu exemplo elevou a comunidade musical global, e seu trabalho continua nos lembrando que a música é mais do que entretenimento, é conexão."

"Esta estrela é um símbolo permanente. Não vai sair daqui e é um símbolo das suas conquistas. Mas o seu legado vive nas pessoas que você tocou e atraiu", acrescentou Mason Jr.

O ator Willem Dafoe elogiou a energia de Angelique em cena. "Na primeira vez que a vi ao vivo, consegui sua música, sua dança e seu comprometimento incrível. É, sem dúvida, a mulher mais dedicada ao seu trabalho no mundo do espetáculo."

Dafoe destacou o envolvimento da cantora em trabalhos humanitários por meio da Fundação Batonga, que busca empoderar jovens mulheres e meninas na África.

“Poderei ser a primeira cantora africana a ter uma estrela na Calçada da Fama, mas tenho certeza de que não seria a última”, declarou Angelique à AFP quando a estrela foi anunciada, no ano passado. "Muitos outros virão e isso enche meu coração de alegria."

Veja também