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Homenagem Angelique Kidjo será a primeira cantora africana a entrar para a Calçada da Fama de Hollywood Artista nascida no Benim tem uma carreira internacional de mais de 40 anos e já foi descrita pela revista Time como "a principal diva da África"

A cantora africana vencedora do Grammy Angelique Kidjo será homenageada com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, a primeira artista musical africana a receber o reconhecimento.

A artista nascida no Benim tem uma carreira internacional de mais de 40 anos e já foi descrita pela revista Time como "a principal diva da África".

“A arte extraordinária e a influência global de Angelique Kidjo inspiraram públicos de diferentes gerações e continentes”, afirmou em um comunicado a produtora da Calçada da Fama de Hollywood, Ana Martínez.

“Temos orgulho de homenageá-la como a primeira artista africana a receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em reconhecimento às suas notáveis contribuições para a música e a cultura em todo o mundo”, acrescentou.

A cantora de 66 anos será convocada nesta terça-feira pelo ator Willem Dafoe e pelo produtor musical Harvey Mason Jr., ambos americanos.

“Posso ser a primeira cantora africana a ter uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, mas estou convencida de que não seria a última”, declarou Kidjo à AFP quando a estrela foi anunciada no ano passado.

“Muitos outros virão depois e isso encherá meu coração de alegria”, afirmou na ocasião.

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