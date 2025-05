Ângelo Paes Leme relembra sucesso do controverso Caio de "História de Amor"

A- A+

A década de 1990 foi um período intenso para Ângelo Paes Leme. Há quase 30 anos, o ator deu vida ao controverso Caio, em “História de Amor”, que voltou ao ar recentemente em edição especial na grade da Globo. Em meio a lembranças e nostalgias que retornam junto com a reprise, o ator celebra a chance de rever um papel que mudou os rumos de sua trajetória na televisão.

“É sempre uma alegria revisitar um trabalho, ainda mais esse que é tão especial para mim. Meu primeiro papel de destaque. Um personagem controverso que provocou um engajamento enorme. Acredito que a história de Caio e Joyce hoje rende um novo debate, mais profundo”, aponta.

Na história de sucesso assinada por Manoel Carlos, Caio era o ambicioso namorado de Joyce, papel de Carla Marins. Egoísta, o rapaz enxerga na gravidez da jovem um empecilho para realizar seus objetivos de vida.



“Definitivamente Caio era bem diferente de mim, mas a juventude traz várias coisas em comum. Interpretá-lo foi um presente. Apesar de ser um personagem controverso, procurei não o julgar, mas sim investigar seus sentimentos, encontrar suas motivações e tentar compreendê-lo. Com isso acredito que pude humanizá-lo”, defende.



A parceria com Carla Marins é uma das lembranças que Ângelo guarda com bastante afeto. Ele também revela ter aproveitado bastante a experiência de contracenar com os experientes Ana Rosa e Sebastião Vasconcelos, que viviam seus pais na trama.



“Em uma novela a gente tem a oportunidade de aprofundar bastante um personagem, ele fica com a gente por muitos meses e sem dúvida a convivência com outros atores, diretores, enriquece nosso olhar. Isso faz todo mundo crescer. Eu sabia que estava ao lado de grandes atores e procurava aproveitar esse momento. Tenho excelentes memórias dessa época”, relembra.



Nos últimos tempos, as novelas têm sido projetos esporádicos na trajetória de Ângelo, que recentemente fez rápidas participações em tramas, como “Vai na Fé” e “Garota do Momento”.



Ele também gravará uma participação na próxima temporada inédita de “Sessão de Terapia”, original Globoplay. O ator focará no cinema e no teatro para o segundo semestre.



“Em breve começo as filmagens de um longa que será dirigido pelo meu grande amigo Silvio Guindane, mas ainda não posso entrar em detalhes. No segundo semestre estreio o espetáculo ‘Deus da Carnificina’, da aclamada autora francesa Yasmina Reza”, adianta.

“História de Amor” – De segunda a sábado, às 14h45, na Globo.

