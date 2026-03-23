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MÚSICA

Angra anuncia retorno após hiato e confirma nova turnê; saiba mais

A turnê celebra os 30 anos do segundo álbum de estúdio da banda, ''Holy Land'' (1996)

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Banda Angra retorna sem Fabio Lione como vocalistaBanda Angra retorna sem Fabio Lione como vocalista - Foto: Marcos Hemers/ Divulgação

Após sete meses de hiato, a banda Angra anunciou retorno e confirmou que fará no segundo semestre de 2026 uma turnê de 30 anos de seu segundo álbum de estúdio, ''Holy Land'' (1996). As datas ainda não foram divulgadas.

O grupo formado por Rafael Bittencourt (guitarra), Marcelo Barbosa (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria) retoma as atividades com um novo vocalista. A vaga que era de Fabio Lione até o fim do ano passado agora será de Alírio Netto, ex-integrante do Queen Extravaganza, projeto oficial do Queen. O cantor original, Andre Matos, morreu em 2019 aos 47 anos.

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"O fim do hiato marca também um novo começo. Voltamos com o mesmo espírito aventureiro que nos guiou desde o início: explorar, criar e conectar mundos através da música. Essa turnê será mais do que uma comemoração. Será uma travessia. Uma celebração das nossas origens. E um reencontro com todos que ajudaram a construir essa história. A jornada continua. Nos vemos na estrada", disse o conjunto por meio de um comunicado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Cinco shows especiais já haviam sido anunciados pelo Angra antes mesmo do anúncio do fim de hiato. O primeiro deles será no festival Bangers Open Air, em São Paulo, em 26 de abril.

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