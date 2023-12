A- A+

MUSICA Angra, banda brasileira de heavy metal, se apresentará no Recife; confira A apresentação faz parte da turnê de lançamento do novo álbum "Cycles of Pain"

A banda de power metal Angra fará show no Recife no próximo dia 9. O show vai acontecer no Clube Internacional do Recife. O evento terá início às 20h. A apresentação do grupo faz parte da turnê de lançamento de “Cycles of Pain”, mais novo álbum do quinteto brasileiro.

No show no Recife, eles prometem trazer faixas do novo álbum com clássicos como as já citadas “Riders of the Storm”, “Tides of Changes – Part II”, mas devem apresentar, também, músicas do novo álbum como “Cycles of Pain”, “Here In The Now”, “Vida Seca”. Claro que não faltarão “Nothing to Say”, que deve abrir o espetáculo, “Angels Cry”, “Rebirth”, “Nova Era” e “Carry On”.

Nestes 32 anos de vida, o Angra contou com várias formações, mas a atual está junta há oito anos e conta com os guitarristas Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa, o baixista Felipe Andreoli, o baterista Bruno Valverde e o veterano vocalista italiano Fabio Lione, que já participou de bandas como Labyrinth, Athena, Vision Divine e Rhapsody of Fire e que no momento também se divide cantando no Eternal Idol.

SERVIÇO

Quando: 9 de dezembro, a partir das 20h

Onde: Clube Internacional do Recife - R. Benfica, 505 - Madalena, Recife

Ingresos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital

