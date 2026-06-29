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Cinema "Angry Birds 3: O Filme' ganha primeiro trailer oficial; assista Filme estreia em 1º de janeiro de 2027 nos cinemas brasileiros

“Angry Birds 3: O Filme” acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. Dirigido por John Rice, que também dirigiu o segundo filme da franquia, a nova animação será lançada no dia 1º de janeiro nos cinemas de todo o país.

Neste novo capítulo, Red, o famoso pássaro irritado, enfrentará seu maior desafio até agora: sobreviver à paternidade enquanto salva o mundo. O longa é produzido por John Cohen, Dan Chuba, Carla Connor e Namit Malhotra, com distribuição da Paramount Pictures.

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