Angus Cloud revelou que teve danos cerebrais depois de quebrar o crânio quando adolescente

O ator Angus Cloud, que morreu nesta segunda-feira (31), revelou em entrevista há quase um ano que quebrou o crânio após uma queda durante a adolescência, que causou “pequenos danos cerebrais”. Angus interpreta o traficante Fezco na série Euphoria, da HBO, e tornou-se o favorito dos fãs ao longo das duas temporadas da produção.

Ele tinha uma cicatriz no lado direito de sua cabeça e explicou como a ganhou. Surgiu depois que ele caiu em um poço de construção quando tinha cerca de 14 anos.

“Eu estava preso lá (no poço). Foi muito difícil sair, porque meu crânio estava quebrado, mas minha pele não, então todo o sangramento era interno, pressionando meu cérebro.” disse ele à Variety como parte do especial “Young Hollywood” da revista.

Depois de perceber que não era provável que alguém o encontrasse no buraco, Angus entrou no que chamou de “modo de sobrevivência” e saiu, apesar de ter quebrado os dedos. Ele então correu para casa.

“Ela pensou que eu estava drogado, porque minhas pupilas estavam muito dilatadas”, disse ele. “Eu estava tentando contar a ela o que aconteceu, mas só consegui começar uma frase – não consegui terminar.”

Embora ele pretendesse ir para a cama para descansar, a mãe o levou ao hospital depois que ele começou a vomitar sangue.



A extensão total de seus ferimentos foi percebida após a cirurgia. Ele explicou: “Eles abriram minha cabeça, colocaram alguns parafusos e uma placa onde quebrei meu crânio". Olhando para o incidente agora, o ator disse que mal o considerava um evento significativo, pois os efeitos foram insignificantes.

“Foi quase como se nada realmente tivesse acontecido”, disse ele. “Sou tão abençoado por ter apenas um pequeno dano cerebral. Você sabe, é tão pequeno que nem vale a pena falar sobre isso.

Angus morreu na casa de sua família nos Estados Unidos. Ele tinha perdido o pai recentemente. A família não revelou abertamente a causa da morte do ator, mas deu uma declaração ao TMZ alegando questões de saúde mental.

"É com o coração pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós em tantas caminhos.. Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte pode ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio”, disse a família ao site.

