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AUDIOVISUAL Animação "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo", de Caruaru, chega ao Festival de Brasília Exibição, nesta segunda (14), contou com presença da diretora e da equipe pernambucana

O Agreste pernambucano 'esteve' no Festival de Brasília, através do longa-metragem de animação “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo” - exibido na 59ª do evento nesta segunda-feira (14), em sessão no Cine Brasília.



Com a presença da diretora e roteirista Brenda Lígia e de integrantes da equipe pernambucana que participou da produção, a animação conta com a participação da SAGUI Studio, estúdio de Caruaru responsável pelo trabalho de animação do filme.



Profissionais do Agreste também atuaram em etapas como direção de arte e animação, assinadas pelo artista pernambucano Everton Amorim, fundador da SAGUI Studio e do Refúgio Onírico.

Aventura e romance

Dirigido e roteirizado por Brenda Lígia, o filme mistura aventura, romance e fantasia em uma releitura hipotética da história brasileira.



A trama parte da pergunta sobre como seria o País caso, no século XIX, outras escolhas tivessem sido feitas.

Ambientado no Brasil do século XIX, o longa acompanha Amadeo, um jovem cientista africano que inventa a fotografia antes dos europeus. Ao perceber o potencial da descoberta, ele utiliza a técnica para registrar e denunciar a violência da escravidão e contribuir para a libertação de pessoas escravizadas.

A história coloca um personagem negro no centro de uma narrativa sobre ciência, invenção e conhecimento, propondo uma nova perspectiva sobre acontecimentos da história brasileira.

O filme terá lançamento nos cinemas brasileiros em novembro, pela Downtown Filmes, coincidindo com o mês da Consciência Negra.

Produção pernambucana

Sediada em Caruaru, a SAGUI Studio atua na produção audiovisual em áreas como direção criativa, roteiro, produção, design visual, animação e pós-produção, com trabalhos em 2D e 3D.



O estúdio foi fundado em 2023 por Everton Amorim, Madu Cavalcante e Gabriel Vieira.

Já o Refúgio Onírico, criado por Everton Amorim, trabalha com produção cinematográfica, artes visuais e animação. Em “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, Amorim assina a direção de arte e animação.

A trajetória do longa começou no circuito internacional, com a estreia mundial no 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai (SIFF), realizado em junho de 2026, na China. No Brasil, o filme integra a Mostra Brasília – Troféu Câmara Legislativa, dentro da programação do Festival de Brasília.

Elenco de vozes

Nomes como Sérgio Menezes, Edmilson Filho, Naruna Costa, Paolla Oliveira, Antônio Fagundes, Mateus Solano e Tiago Abravanel integram , Adriana Lessa, Igor Cotrim, Dexter – O Oitavo Anjo, Léa Garcia e a própria Brenda Lígia, integram o elenco de vozes do longa caruaruense.

“Amadeo e o Hipotético Mundo Novo” é uma produção associada entre Felistoque Cinema, Sol de Barros Filmes, Refúgio Onírico, SAGUI Studio, Assum Filmes, Martinelli Filmes, Guarnicê Produções e Dream Box. A distribuição é da Downtown Filmes.

O longa conta com patrocínio do BNDES e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura.

SERVIÇO

"Amadeo e o Hipotético Mundo Novo", no 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Informações: @sagui.studio

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