Animação pernambucana 'Além da Lenda' será exibida na TV Cultura neste sábado (17)
Longa-metragem acompanha um garoto que se une a figuras do folclore nacional para impedir que criaturas estrangeiras dominem as lendas brasileiras
A cultura popular brasileira ganha espaço na programação da TV Cultura neste sábado (17), às 15h, com a exibição inédita na emissora de "Além da Lenda – O Filme".
Dirigida por Marília Feldhues e Marcos França, a animação de 2020 mistura fantasia e aventura para apresentar personagens do imaginário nacional em uma missão de preservação das tradições populares.
A trama tem como ponto de partida um livro sagrado que guarda as histórias e os segredos das lendas brasileiras. O volume é levado para a Montanha Coração do Brasil, um lugar misterioso que só pode ser localizado uma vez por ano, em 31 de outubro, quando se celebra o Dia do Saci.
Em meio à popularização do Halloween, três figuras vindas de fora – a gata-bruxa Witchka, o espantalho Jerry Moon e o espectro Midnight – desembarcam no país para encontrar a obra e assumir o controle das criaturas mágicas.
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A ameaça se concretiza quando Comadre Fulozinha, Negrinho do Pastoreio e Curupira perdem o livro durante uma brincadeira.
O objeto acaba nas mãos de Lucas, um menino apaixonado por super-heróis, histórias em quadrinhos e videogames.
Ao compreender o valor da publicação, ele passa a colaborar com os seres lendários para impedir que o patrimônio cultural brasileiro seja dominado pelos invasores.
Com roteiro assinado por Bruno Antônio, Erickson Marinho e Ulisses Brandão, a produção é da Viu Cine. O elenco de dublagem reúne JR Black, Bruna Cortez, Hugo Bonemer, Robson Ugo, Marcello Trigo, Mônica Porto Feijó, Alencar, Anderson Alves, Macário, Pablo Ferreira, Alex Lima, Gabriel Leone, Írina França e Gabriela Melo.
A sessão integra a faixa Matinê Cultura, dedicada à programação infantojuvenil da emissora.
SERVIÇO
"Além da Lenda - O Filme"
Exibição: Sábado (17), às 15h
Onde: TV Cultura