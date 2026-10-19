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ANIMAÇÃO Animação pernambucana "Um Pequeno Grande Dia" é grande vencedora Mostra de Cinema Infantil em SC Em sua 25ª edição, festival reuniu 137 filmes, recebeu 7 mil pessoas em sessões presenciais e mantém programação em escolas e na plataforma Itaú Cultural Play até 31 de outubro

A produção pernambucana "Um Pequeno Grande Dia", dirigida por Nara Aragão e Renata Roberta, conquistou o principal reconhecimento do júri oficial da 25ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, encerrada no último sábado (17).

O festival também consagrou "A floresta da nuvem rosa: Olga e Cotoco", de Glauco Lorenzi Urbim (RS), na votação popular, e "Escola de ensino fenomenal II", de Nélio Eduardo Spréa e Levi Brandão (PR), escolhido pelas crianças para receber o Prêmio Especial das Crianças.

Realizado entre 9 e 17 de outubro, o evento apresentou 137 filmes ao longo de sua programação. Na categoria Melhor Filme Itaú Cultural Play, dedicada aos títulos selecionados para exibição on-line, o vencedor foi "Esperança", na faixa etária 10+. Parte da seleção permanece disponível gratuitamente no serviço de streaming até 31 de outubro.

As atividades presenciais no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, atraíram aproximadamente 7 mil espectadores. A iniciativa continua nas instituições de ensino da Grande Florianópolis até o fim deste mês, com expectativa de alcançar mais de 50 mil crianças e adolescentes.

Para a diretora-geral da Mostra, Luiza Lins, a edição comemorativa se destacou tanto pelo volume de inscrições quanto pela diversidade estética e temática dos trabalhos selecionados. A continuidade do festival por um quarto de século também representa, segundo ela, um marco para o audiovisual brasileiro destinado à infância.

“Foi uma Mostra muito especial, porque foi uma celebração a gente conseguir realizá-la por 25 anos sem nenhuma interrupção. Nunca tivemos tantos filmes inscritos e tantos selecionados com uma qualidade tão grande, com toda essa diversidade e filmes com conteúdos e técnicas muito boas”, avalia.

Júris destacam produções nacionais e internacionais

Entre os títulos reconhecidos com menções honrosas pelo júri infantojuvenil estão Marolha e Periaguá, de Maria Augusta Vilalba Nunes (SC); Posso te dar um beijinho, de Anderson Lima (SP); e Cartas pela paz, assinado por Mariana Reade, Patrick Zeiger e Thays Acaiabe (RJ).

Na avaliação do júri adulto, receberam destaque "O Leão e o Rato", de Paulo Henrique Rodrigues (SP), e "A Barca de Vitór", de Igor Amin (PA).

Já a produção italiana "Pequenina", dirigida por Marta Gennari, foi premiada como Melhor Curta Internacional e Curtinha da Mostra. Na Sessão Jovem/Direitos Humanos, a menção honrosa ficou com "Acre", de Santiago Jose Assef (SC).

A composição dos júris reforçou a participação de diferentes perspectivas na avaliação dos filmes. Crianças de várias idades foram responsáveis por analisar as obras distribuídas nas categorias 4+, 6+, 8+, 10+ e 12+.

O júri adulto reuniu a produtora Cynthia Alario, coordenadora do Cinesolar; a roteirista, professora e consultora de roteiros Gabriela Mancini; e Isabela Silveira, gestora e pesquisadora das áreas de cultura e infância.

Nova categoria incentiva a criação de roteiros

A edição de 25 anos também inaugurou uma premiação voltada a roteiros, iniciativa destinada a estimular o surgimento de novas histórias para o público infantil e juvenil. Os trabalhos vencedores foram "A Casa de Dalva", de Tânia Cristina Dias e Eduarda Gurgel (MG), e "Quarentena", de Thomas Larson (SP).

A novidade acompanha a expansão do audiovisual voltado às novas gerações e busca valorizar a construção narrativa desde as etapas iniciais de desenvolvimento de um filme. O tema também ganhou espaço na programação formativa, com a realização de uma masterclass sobre roteiro.

Luiza Lins ressalta que a qualidade da narrativa é fundamental para manter o envolvimento dos espectadores mais jovens. “Criança é um público muito exigente. Se a gente não tiver um filme bem amarrado, a criança vai embora da sala, perde o interesse”, afirma.

A diretora-geral projeta que a Mostra amplie sua presença no cenário nacional e alcance um número crescente de espectadores. “A Mostra caminha para se consolidar como um festival cada vez mais respeitado e inovador no Brasil, sempre com o compromisso de melhorar a cada ano e alcançar mais crianças com produções de qualidade”, finaliza.

Até 31 de outubro, 28 filmes da programação podem ser assistidos gratuitamente na Itaú Cultural Play. O acesso está disponível pelo endereço www.mostradecinemainfantil.com.br/itau-cultural-play-2026.

A 25ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é realizada pelo Ministério da Cultura, pela Lume Produções Culturais e pelo Núcleo de Ação Integrada, com recursos da Lei Rouanet. O evento conta com patrocínio da Engie e do Itaú, além do incentivo de Urbano Alimentos, Celesc, Condor e Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH).

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