A- A+

Cinema ANIMAGE 2023 acontece em outubro no Recife; saiba mais Principal categoria da Mostra Competitiva 2023 leva prêmio no valor de R$ 4.000,00

O Festival Internacional de Animação de Pernambuco acontecerá de 3 a 8 de outubro, no Recife. Com programação totalmente gratuita, o evento deve ocupar salas de cinema pelo Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE, e promete uma seleção de produções nacionais e internacionais para todas as idades, divididas em duas categorias; Mostra Competitiva e Mostras Especiais. Além disso, masterclasses e bate-papos com realizadores renomados do Brasil e do exterior também serão ofertadas aos visitantes.

Como o principal evento de cinema de animação em atividade no Brasil, o ANIMAGE é uma importante vitrine para a produção audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo. O festival tem como proposta promover e divulgar o gênero, proporcionando ao público a oportunidade de descobrir obras contemporâneas fabricadas em diversos países.

"Na animação, assim como no ofício de criar imagens, tudo é possível. As criaturas caminham em direção a próxima cena e trazem consigo o seu próprio mundo, representado por suas cores e expressões", explicou Natália Gregorini, artista convidada para representar o ANIMAGE 2023.

A curadoria do evento selecionou 68 filmes para a Mostra Competitiva 2023, que quebrou o recorde de inscrições das demais edições, incluindo dez produções de cineastas brasileiros. Todos os filmes selecionados serão exibidos durante o festival, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer o melhor da animação contemporânea.

Os destaques do concurso deste ano serão premiados com o troféu ANIMAGE nas categorias: Curta Infantil, Curta Brasileiro, Curta - Prêmio do Público, Direção, Roteiro, Direção de Arte, Técnica e Som. A principal categoria, de Melhor Curta - Grande Prêmio ANIMAGE, inclui um prêmio em dinheiro no valor de R$ 4.000,00.

Serviço

ANIMAGE 2023

3 a 8 de outubro

No Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE

Entrada gratuita

Veja também

ECA! Homem é condenado na Austrália por enviar urina e fezes para astros de Hollywood