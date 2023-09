Animage 2023 começa nesta terça-feira (3); confira programação

A- A+

A 13ª edição do Festival Internacional de Animação de Pernambuco (Animage) acontece de 3 a 8 de outubro no Recife. A programação, totalmente gratuita e para todas as idades, ocupa as salas de cinema do Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE, com longas-metragens e curtas, distribuídos na Mostra Competitiva e nas mostras especiais, além de masterclass e bate-papo com realizadores.

A noite de abertura do festival traz a estreia nacional de ‘Bizarros Peixes das Fossas Abissais’, primeiro longa-metragem dirigido por Marcelo Marão, e ‘Ciranda Feiticeira’, novo curta do pioneiro pernambucano Lula Gonzaga e Tiago Delácio , terça-feira (3), no Teatro do Parque.

O evento também conta com sessões para as crianças, de curtas e um longa-metragem.

"O festival segue firme em seu propósito de apresentar o melhor da animação produzida no Brasil e no mundo, obras que provoquem experiências transformadoras, que dialoguem com adultos e crianças. A proposta do Animage é apresentar um conteúdo arrojado, que justifique sua posição entre os os mais relevantes festivais de cinema do país.", comenta Antonio (Gutie) Gutierrez, diretor do festival.

Com 7 longas-metragens, 128 curtas-metragens, 10 sessões da Mostra Competitiva (duas delas dedicada ao público infantil), 6 mostras especiais, 1 Masterclass e 1 bate-papo, a programação completa soma 135 filmes, de 45 países (28 destas produções são brasileiras), distribuídos em 38 sessões.

Confira programação:

Bizarros Peixes das Fossas Abissais (Brasil, 2023), de Marcelo Marão, que estará no festival para apresentar a primeira exibição brasileira, na noite de abertura do festival. O aguardado primeiro longa-metragem do celebrado diretor de animação carioca mistura humor nonsense e cenas de ação, com elenco de voz de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs. O filme acompanha uma heroína cujo superpoder consiste em metamorfosear seus glúteos em um feroz e imenso gorila.

Le Petit Nicolas (França, 2022), de Amandine Fredon e Benjamin Massoubre. A bela produção francesa narra o processo de criação do risonho e agitado Pequeno Nicolau, o clássico personagem mirim de cartuns amado pelos franceses, ao mesmo tempo que acontecem as histórias cheias de humor.

Johnny & Me (Alemanha, 2023), segundo longa-metragem de animação de Katrin Rothe. O longa conta sobre a vida do artista alemão John Heartfield, especialista em fotomontagens e dono de uma obra bastante crítica ao nazismo.

La Grotte Sacrée (Camarões, 2023), de Daniel Minlo e Masso Cyrille. A exibição do filme marca a presença inédita de um longa africano no festival. Os camaroneses levaram cerca de 12 anos para terminar o filme, que narra uma fábula no coração da África, na busca por um antídoto em uma caverna sagrada para curar um rei.

Os Demônios do Meu Avô (Portugal, 2022), de Nuno Beato. Primeira animação de Portugal produzida em stop motion, conta a história de uma profissional bem sucedida que, com a morte do avô, parte ao encontro das memórias da sua infância.

Velhas Lendas Tchecas (Tchecoslováquia, 1953), de Jiří Trnka, conta a antiga história da fundação da Tchecoslováquia, a partir de uma série de episódios míticos de heróis, rainhas e reis, inspirados em um livro de Alois Jirásek. A exibição é fruto da parceria com a Embaixada da República Tcheca, Consulado Honorário da República Tcheca em Recife.

Placa-Mãe (Brasil, 2023), de Igor Bastos. O filme é uma ficção científica produzida no interior de Minas Gerais e repleta de cultura mineira. Pela história de Nadi, uma andróide com cidadania que ganha o direito de adotar duas crianças, busca refletir sobre como as nossas percepções de família têm mudado.

Mostras competitivas

Este ano, o festival recebeu mais de 1700 inscrições de curtas, de 99 países, um novo recorde na história do evento. Os melhores filmes concorrem, por avaliação do júri convidado, ao troféu nas categorias: Curta Infantil, Curta Brasileiro, Curta - Prêmio do Público, Direção, Roteiro, Direção de Arte, Técnica e Som. A principal premiação é a de Melhor Curta, que além da estatueta, recebe prêmio em dinheiro no valor de R$ 4.000,00.

Mostra Retrospectiva Marão

Antes de lançar seu primeiro longa-metragem ‘Bizarros Peixes das Fossas Abissais’, Marcelo Marão já estava entre os principais animadores do Brasil, graças a seus inventivos curtas, internacionalmente premiados. Júlio Cavani é o curador da Mostra Retrospectiva Marão.

Mostra Argentina Our Fest

A Mostra Argentina Our Fest exibe curtas-metragens argentino produzidos com a técnica stop motion. Os filmes foram selecionados por Paola Becco, curadora e diretora do festival Stop Motion Our Fest, de Buenos Aires. O Festival SMOF (stop motion our fest) é um festival independente formado por trabalhadores da cultura, que promovem o audiovisual sob perspectivas múltiplas e inclusivas.

Mostra Hermína Týrlová

A República Tcheca sempre teve grandes mestres do cinema de animação, entretanto conjunturas geopolíticas impediram que essa produção tivesse o devido alcance mundial. Aos poucos, nos últimos anos, nomes começaram a ser descobertos como a pioneira Hermína Týrlová, que ganha uma retrospectiva especial de curtas.

"A Embaixada da República Tcheca em Brasília e o Consulado Honorário em Recife apoiam o ANIMAGE devido ao fato de ser um festival plural e altamente conceituado no Brasil, que a cada ano ganha destaque no cenário internacional. O evento é um espaço excepcional para cineastas e artistas de inúmeros países exibirem seus talentos e compartilharem suas perspectivas culturais”, diz Pavla Havrlíková, embaixadora da Tcheca no Brasil.

Mostra Africana

A Mostra Africana chega ao quinto ano no Animage, fruto da conexão entre o Festival e cineastas africanos desde edições passadas. Um espaço para valorização e representatividade da identidade e do cinema afro. A curadoria é de Kalor Pacheco, roteirista de animação e idealizadora da Mostra Além-Mar de Animação Negra e Indígena.

“Este ano, procuramos explorar os desafios enfrentados na criação de produções animadas, abordando questões relacionadas à capitalização, ao acesso a tecnologias e equipamentos, e à formação necessária para concretizar projetos”, compartilha Kalor Pacheco.

Mostra Brasil

É uma oportunidade de ver conteúdos artísticos infantis nacionais de qualidade na tela do cinema. As temáticas são variadas: lendas folclóricas, cultura popular, hip hop, histórias ancestrais, questões sociais e filosofia.

Mostra Erótica

A já tradicional Mostra Erótica traz curtas que exploram o erotismo de variadas perspectivas, que conduzem os espectadores para ambientes da sensualidade e das sexualidades. Nara Aragão, curadora da Mostra Erótica, preparou uma seleção pensada em provocar e divertir, também excitar e emocionar.

Serviço:

13º Festival Internacional de Animação de Pernambuco

Quando: 3 a 8 de outubro

Onde: Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE

Ingressos: gratuito (distribuídos 1h antes de cada sessão)



