CINEMA Festival Animage prepara edição comemorativa de 15 anos, com datas e locais anunciados Programação completa de exibições de filmes e atividades formativas será revelada em setembro

O Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco confirma mais uma edição. Celebrando 15 anos, o evento ocupará as salas do Cine São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Caixa Cultural Recife e Cinema da UFPE, todas no Recife, de 7 a 12 de outubro.

A programação é totalmente gratuita e reúne curtas e longas-metragens para públicos de todas as idades. Além das sessões das mostras, o festival promove atividades formativas, incluindo masterclasses, oficinas e bate-papos com realizadores nacionais e internacionais.

Neste ano, o festival recebeu mais de 2.300 inscrições para a Mostra Competitiva, de 112 países, um novo recorde na história do evento. Foram selecionados 72 curtas-metragens, sendo 13 de realizadores brasileiros.

Produzidas entre 2024 e 2025, as obras escolhidas abordam temas urgentes da sociedade contemporânea, como maternidade, guerras e meio ambiente. Uma novidade é que, para esta edição, foi criada uma categoria específica para filmes estudantis, realizados em escolas, cursos e universidades.

A comissão de seleção dos filmes foi formada por Chia Beloto (PE), Marila Cantuária (PE), Nara Aragão (PE), Pâmela Peregrino (BA) e Radhi Meron (SP). Com destaque para produções autorais do Brasil e do mundo, a programação completa será divulgada em setembro.

Serviço:

Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco

Quando: de 7 a 12 de outubro de 2025

Onde: Cine São Luiz, Caixa Cultural Recife, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE Gratuito

Mais informações: @animagefestival



*Com informações da assessoria de imprensa

