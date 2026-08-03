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ANIMAÇÃO Animage divulga lista de animações selecionadas para a mostra competitiva de 2026 O 16° Festival Internacional de Animação de Pernambuco acontece entre os dias 20 e 29 de novembro, no Recife

O 16° Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (3), os filmes selecionados para a mostra competitiva deste ano, incluindo a tradicional competição dedicada aos curtas-metragens e a mais nova adição da Sessão Petrobras, voltada para longas-metragens.

Na edição deste ano, dez longas-metragens e 116 curtas nacionais e internacionais foram escolhidos para a programação do festival, que acontece entre os dias 20 e 29 de novembro, no Recife. Ao todo, o Animage recebeu 3259 filmes inscritos de 108 países, demonstrando que é uma das principais vitrines da animação contemporânea na América Latina, reunindo diferentes técnicas e abordagens.

Confira a lista completa dos selecionados aqui, no site animagefestival.com e nas redes sociais do evento.

Nesta segunda-feira (3), o festival também abre as inscrições para as Sessões de Pitching do Animage Conecta voltado para realizadores, produtores independentes e empresas produtoras inscreverem gratuitamente projetos de longas, curtas e séries que estejam em fase de desenvolvimento ou pré-produção.

As inscrições seguem até o dia 20 de agosto, por meio do formulário disponível no site oficial do Animage, acompanhado de um dossiê digital do projeto, sendo possível cada proponente inscrever até dois projetos, com uma inscrição individual para cada proposta. A iniciativa abrange projetos de qualquer país ou região e aceita diferentes técnicas e linguagens.

As Sessões de Pitching tem o objetivo de conectar propostas de animação ainda em desenvolvimento a profissionais e empresas do setor, como produtoras, estúdios, distribuidoras, canais, plataformas e potenciais financiadores. O resultado será divulgado em 31 de agosto.

Durante o Animage Conecta, nos dias 21 e 22 de novembro, as Sessões de Pitching serão realizadas presencialmente, com os selecionados podendo participar de atividades preparatórias e treinamentos para o aperfeiçoamento dos próprios pitchings.

Destaques

A mostra competitiva contempla obras de 44 países, entre elas o primeiro longa de Leah Nelson, apresentado no Festival de Cannes de 2026, ''Tangles'', que trata de maneira sensível a temática do Alzheimer. Outra animação integrando a programação é o filme brasileiro ''O Filho da Puta'', de Erica Maradona, Otto Guerra, Tania Anaya e Sávio Leite, selecionado na mostra competitiva Contrechamp do Festival de Annecy de 2026 e integrante da seleção do Festival de Ottawa.

O 16° Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco tem patrocínio master da Petrobras por meio da Lei Rouanet, tem incentivo do Funcultura, idealização e produção da Rec-Beat Produções e Leão Produções.

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